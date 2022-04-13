Слова колискової Олі Поляковій надіслав поет-пісняр Олександр Вратарьов, тоді як мелодію взяли з кінофільму "Високий перевал". Її автор – легендарний композитор Мирослав Скорик. Не менш потужним є відео на пісню, у ньому діти, котрі на собі відчули, що таке війна.

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Колискова викликає образи діточок з усіх куточків держави, що пережили та досі переживають бомбардування у підвалах, прокидаються під звуки вибухів, прощаються зі своїми батьками на вокзалах,

– поділилася Оля Полякова.

"Горніть до себе дітей, якщо маєте таку можливість, обов'язково говоріть з ними про те, що зараз відбувається, знаходьте слова. Співайте їм колискових, якщо вас розділяє відстань", – закликала співачка.

Кінцевий сенс пісні, за словами Олі Полякової, у тому, що навіть у найтяжчі миті ми, українці, не втрачаємо віру в перемогу та мирне небо.

Оля Полякова – Колискова Мелодія України: слухайте пісню онлайн

Мережа зворушена колисковою Полякової та її вокалом українською мовою: