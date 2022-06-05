Український музикант Макс Барських вважає, що проти нього на Росії ведеться пропаганда. Там розповсюдили черговий фейк про артиста.

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На Росії анонсували концерт Барських: як відреагував артист

Співак опублікував фото, на якому зображені афіші з анонсованим концертом Макса Барських. Користувачів привернула увагу його назва "Музыка вне политики". Виступ мав би відбутись у серпні в Санкт-Петербурзі, судячи з афіш.

Та Макс Барських одразу відповів, що це фейк, та різко відреагував на неправдиву інформацію.

Пропагандисти біснуються від убогості та безсилля, як завжди, виконуючи роботу на 2 з мінусом. Порада: не зменшуйте обертів, ми запаслися попкорном і з цікавістю спостерігаємо як повільно, але вірно ви самі тягнете себе на дно!

– написав співак.



На Росії розклеїли афіші з концертом Барських / Фото з інстаграму артиста

Зауважимо, це вже не перший вияв пропаганди щодо Макса Барських. Нещодавно пісні музиканта знову можна було слухати на Росії. Однак він пояснив, що його треки вкрали та опублікували на платформах без дозволу. Артист працює над тим, щоб повністю видалити пісні з російського простору.

Як відреагувала мережа

Інформаційний вкид активно обговорюють у коментарях під дописом. На "концерт" відреагував, зокрема, продюсер музиканта Алан Бадоєв. Він наголосив, що жодного виступу бути не може. "А це вже не просто фейк. Це чиїсь вкладення у фейк, хтось на це витратився. А головне хтось постраждає, купивши квиток. Адже ніякого концерту не може бути й звичайно не буде. Так цинічно обманювати своїх людей. Заспокойтесь цей артист не про вас. Слухайте Газманова, наприклад".