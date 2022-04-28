Білозір стверджує, що Полякова переспівала "Мелодію" Скорика, відому як "Свіча", яку артистка присвятила пам'яті жертв Голодомору. Ольга Полежака переспівала "Кленову баладу", а Тоня Матвієнко пісню "Коханий".
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Мені звичайно приємно, що багатьом з вас подобаються пісні, які я виконую, але щоб уже так нахабно їх переспівувати без огляду на авторське право, інтелектуальні права, прожите мною моє життя у моїх піснях. Невже не вистачає творчої фантазії та свого креативного мислення? Нагадую, що війна війною, а закони в Україні працюють! Хочете отримувати "листи щастя"?
– емоційно написала Білозір.
Реакція мережі
Підписники Білозір зазначають, що вона також не має авторських прав на "Мелодію" Скорика. Також вони радять бути їй стриманішою. Є й ті, хто підтримують виконавицю.
- "Не люблю Полякову взагалі, але ж авторські права на саму "Мелодію" належать не вам, наскільки мені відомо. Дозвіл виконувати пісню – це не володіння авторськими правами на композицію".
- "Підтримую, Оксано Володимирівно! Поцупити пісню легше, ніж написати, ще й видати її за свою. Є і таке! Тільки у нас забувають або взагалі не знають, що духовне рейдерство – теж злочин!"
- "Повністю підтримую, пані Оксано".
За Полякову, Матвієнко та Полежаку заступилася телеведуча Катя Осадча. Вона опублікувала допис на особистій сторінці в інстаграмі, зазначивши, що Білозір варто було б все з'ясувати з колегами особисто, а не виносити сварку на публіку.
Ну що ж за дикість… Можна написати особисто співачкам свої невдоволення, попросити наступного разу питати дозволу на виконання. Для чого публічно влаштовувати срач?
– запитала Осадча.
Ведуча звернулася до Оксани Білозір й зазначила, що під час війни не гарно влаштовувати такі скандали. Зараз кожен українець робить, що може: "Співають, збирають, допомагають, зараз потрібно підтримувати кожне починання та ініціативу, а не грозитися судом. Ми б всі були раді почути ваше виконання пісень на благодійних концертах. Оксано, відповідаю у публічному полі, оскільки ви почали це саме так".
Реакція мережі на допис Осадчої
У коментарях під публікацією Осадчої більшість підписників підтримали її відповідь. Вони зазначають, що у час війни Білозір варто допомагати армії, а не починати публічні сварки.
- "Я в шоку, як має час на таке виписування. Напевно, ракети на голову не падають і війна її не стосується. Цікаво, це її найбільше зараз хвилює?"
- "І що далі? Оксано, у час війни вирішили хайпанути? Може краще зайнятися чимось розумнішим? Вам не соромно?"
- "Через відсутність попиту людина хоче хоч якось про себе голосно нагадати. Але обрала вона досить принизливий, для себе ж, спосіб. Краще б запропонувала їм доєднатися до виконання дуетом. Думаю, ніхто б не відмовив".
- "Патріотка… Це все, що її хвилює під час війни".
- "Полякова цими співами збирає кошти для України, а Білозір не видно і не чутно з її "легендарною" піснею".
- "Це вона хоче попіаритися. Боїться, напевно, що версія Полякової буде популярнішою".