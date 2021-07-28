Російські гастролери в Україні: хто з артистів анонсував концерти

Російські артисти все частіше оголошують про заплановані концерти в Україні. А дехто з прихильників країни-агресора вже встиг виступити в нашій державі. Хто з виконавців планує виступити перед українськими глядачами та як на це реагує Мінкульт – дізнавайтеся у матеріалі Showbiz 24.

В Україну все частіше повертаються російські зірки. Ті, хто активно виступає в Росії та цим фінансує російську армію, згодом їдуть заробляти на українцях. Редакція Showbiz 24 підготувала добірку про артистів, які планують приїхати з країни-агресора, а також пояснила їхню позицію щодо російсько-української війни.

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Російські гастролери в Україні

Jony

29 липня в Одесі, 1 грудня в Києві

Громадянська позиція: артист у своїх інтерв'ю, під час виступів і в соціальних мережах не порушує тему російсько-української війни. Проте він активно виступає в Росії.

Євген Чебатков

31 липня в Києві, 1 серпня в Одесі

Громадянська позиція: стендап-комік вперше приїде в Україну з мінітуром. Публічно він не висловлює своєї позиції щодо російсько-української війни. В анонсі одеського концерту зазначено, що він стане останнім в рамках цього туру і Євген поділиться своїми враженнями від українських міст.

MAYOT

31 липня в Одесі

Громадянська позиція: артист не висловлює думки щодо російсько-української війни.

Ріта Дакота

Концерти: 1 серпня в Одесі

Noize MC

1 серпня в Одесі

Громадянська позиція: 4 серпня 2014 року музикант з українським прапором на талії виступив на фестивалі "Захід". Згодом артист виступав на одному з російських фестивалів. Там він наголосив, що в Україні немає ніякого нацизму, а "є люди, які втомилися це все терпіти, і є президент, який накрав стільки, що не підрахувати". Опісля Noize MC зазначав: "Під час виконання російсько-української композиції "Танці" нам просто виключили звук посеред треку".

У вересні 2019 року відбулася прем'єра пісні артиста "Все как у людей", у якій він різко розкритикував діяльність російської влади. Після цього його творчість хотіли заборонити.

Дані зібрані на основі Вікіпедії

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Niletto

5 серпня в Одесі

Громадянська позиція: артист активно розвиває творчість в Росії, бере участь в телешоу та гастролює містами країни-агресора. Про війну на Донбасі він не говорить, проте це не заважає приїжджати в Україну. У червні 2021 року музикант виступав в Києві, а тепер дасть концерт в туристичній Одесі.

Баста

8 серпня в Одесі

Громадянська позиція: "кримнашист" фінансує російську армію, адже живе й працює в країні-агресорі, а також виступає в Криму. В Україну з концертом він приїде вже не вперше. Скандальний репер отримав заборону на в'їзд в Україну терміном на 3 роки у 2017 році. Причиною цього стали виступи на окупованому півострові. Тепер артист знову приїжджає на територію України з концертами.

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Віра Полозкова

12 серпня в Одесі

Громадянська позиція: російська письменниця обожнює Київ і неодноразово поверталася в Україну. В інтерв'ю радіо "Аристократам" Віра зазначала, що через розмову з українськими журналістами тепер її не запрошуватимуть в російські телешоу: "Але це не велика втрата. Думка припинити виступати в Україні, щоб залишитися для них соціально-бажаною, ніколи не приходила до мене".

Ramil

8 і 22 серпня в Києві, 20 серпня в Одесі

Громадянська позиція: артист не висловлює думок щодо війни між Росією та Україною.

Ані Лорак

16 і 17 серпня в Одесі

Громадянська позиція: Ані Лорак є однією з любительок Росії. Під час війни на Донбасі вона проживає і розвиває кар'єру в країні-агресорі. Вона не втрачає надію повернутися в Україну й виступати тут, проте такому поверненню не дуже раді українці. Здебільшого в мережі артистку звинувачують в зраді. Кар'єрою в Росії вона спонсорує армію, яка вбиває наших воїнів на Донбасі.

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Світлана Лобода

14 серпня в Одесі

Громадянська позиція: артистка не може відповісти на питання "Чий Крим?", не підтримує Україну в боротьбі з країною-агресором, а активно гастролює в Росії. Тривалий час Лобода не приїжджала в Україну, а тепер не соромиться повернутися. Вона навіть презентувала пісню на декількох українських радіостанціях. Варто зазначити, що в Україні їй не відмовили в ротації пісні та інтерв'ю.

Йолка

27 жовтня в Києві

Громадянська позиція: у грудні 2017 року артистка дала інтерв'ю виданню "Гордон". Співачка родом з Ужгорода заявила, що вважає Росію рідним домом: "Мені тут дуже добре. 15 років тому мене лякали, що Москва мене не прийме. Але за 15 років у мене тут з'явилася сім'я. Як мені може бути ту погано? Це ж місто моєї реалізації. Тут мене назвали співачкою. Тут я все ще в процесі втілення найголовнішої мрії в житті".

Валерій Меладзе

1 квітня 2022 року в Києві

Громадянська позиція: російський артист не визнає окупацію Криму та війну на Донбасі. Він заробляє в Росії, а потім приїжджає в Україну. Прихильники нашої держави обурюються таким виступам, проте чимало українців з задоволенням відвідують концерти співака з країни-агресора.

Зверніть увагу Валерій Меладзе на Atlas Weekend: як пройшов виступ співака з країни-агресора та реакція мережі

З Росії на гастролі в Україну зібралися не лише ці артисти. Особливо популярною для заробітку російських гастролерів є Одеса, що є одним з головним туристичних міст. Влітку та восени цього року планують виступити:

Банд'Ерос (29 липня в Одесі);

Аліса Вокс (31 липня в Одесі);

гурт "Мумий Тролль" (4 серпня в Києві);

Льоша Свік (7 серпня в Одесі);

HammAli & Navai (21 серпня в Одесі, 22 серпня у Львові);

гурт "Тараканы!" (22 серпня в Києві);

Олександр Малінін (26 серпня в Одесі, 26 листопада в Києві);

гурт "На-На" (26 вересня в Одесі);

DEAD BLONDE (9 жовтня в Києві);Мумий Тролль

гурт "Машина часу" (11 листопада 2022 року в Києві).

До слова Баста, Кіркоров, Меладзе: як російські артисти мовчанням підтримують Москву

Реакція Мінкульту

Редакція Showbiz 24 після анонсу концертів Світлани Лободи та Ані Лорак в Одесі написала у Міністерство культури та інформаційної політики офіційний запит щодо цього. Ми поцікавилися, чи може Мінкульт вплинути на проведення цих концертів, а також, чи зверталися організатори за дозволом.

Представники Міністерства культури зазначили, що МКІП не погоджує виступи естрадних артистів.