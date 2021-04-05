Артисти Філіп Кіркоров та Ані Лорак, яка зробила вибір на користь країни-агресора, досі мають звання "народних" і безперешкодно їздять в Україну. Олександр Ткаченко пояснив, чому так відбувається.

Олександр Ткаченко наголосив, що Міністерство культури України лише оприлюднює рішення СБУ про заборони на в'їзд. Так, російські артисти не зможуть перетинати кордон України лише в тому випадку, якщо порушать закон, наприклад, виступатимуть в окупованому Криму.

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Якщо артист десь щось висловив, але не порушив закони, це його приватний погляд, який я не підтримую, засуджую, але ми теж вільна країна. Ми не можемо за кожне висловлювання вводити заборони чи навпаки давати ордени,

– наголосив Олександр Ткаченко.

Саме тому Ані Лорак, яка живе і розвиває музичну кар'єру Росії, приїжджає в Київ та гуляє вулицями столиці. Останній її візит в Україну відбувся кілька тижнів тому. До слова, співачку, як і її зіркового товариша Філіпа Кіркорова, досі не позбавили звання народної артистки. Раніше Олександр Ткаченко пояснював, що в такому випадку доведеться переглянути державні нагороди й інших виконавців.

"Я достатньо скептично ставлюсь до цього пострадянського феномену статусу "заслужених" та "народних". Це дійсно радянська традиція. В європейських країнах є почесні відзнаки президента та держави за внесок у розвиток культури", – зауважив Ткаченко в новому інтерв'ю.

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