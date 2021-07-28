В Украину все чаще возвращаются российские звезды. Те, кто активно выступает в России и этим финансирует армию, потом едут зарабатывать на украинцах. Редакция Showbiz 24 подготовила подборку об артистах, которые планируют приехать из страны-агрессора, а также объяснила их позицию относительно российско-украинской войны.

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Российские гастролеры в Украине

Jony

Концерты: 29 июля в Одессе, 1 декабря в Киеве

Гражданская позиция: артист в своих интервью, во время выступлений и в социальных сетях не поднимает тему российско-украинской войны. Однако он активно выступает в России.

Евгений Чебатков

Концерты: 31 июля в Киеве, 1 августа в Одессе

Гражданская позиция: стендап-комик впервые приедет в Украину с мини-туром. Публично он не выражает своей позиции касательно российско-украинской войны. В анонсе одесского концерта указано, что он станет последним в рамках этого тура и Евгений поделится своими впечатлениями от украинских городов.

MAYOT

Концерт: 31 июля в Одессе

Гражданская позиция: артист не выражает мнения относительно российско-украинской войны.

Noize MC

Концерт: 1 августа в Одессе

Гражданская позиция: 4 августа 2014 года музыкант с украинским флагом на талии выступил на фестивале "Захід". Впоследствии артист выступал на одном из российских фестивалей. Там он подчеркнул, что в Украине нет никакого нацизма, а "есть люди, которые устали это все терпеть, и есть президент, который наворовал столько, что не подсчитать". После Noize MC отмечал: "Во время исполнения российско-украинской композиции "Танцы" нам просто выключили звук посреди трека".

В сентябре 2019 года состоялась премьера песни артиста "Все как у людей", в которой он резко раскритиковал деятельность российских властей. После этого его творчество хотели запретить.

Данные собраны на основе Википедии

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Niletto

Концерт: 5 августа в Одессе

Гражданская позиция: артист активно развивает творчество в России, участвует в телешоу и гастролирует по городам страны-агрессора. О войне на Донбассе он не говорит, однако это не мешает ему приезжать в Украину. В июне 2021 года музыкант выступал в Киеве, а теперь даст концерт в туристической Одессе.

Баста

Концерт: 8 августа в Одессе

Гражданская позиция: "крымнашист" финансирует армию, ведь живет и работает в стране-агрессоре, а также выступает в Крыму. В Украину с концертом он приедет уже не впервые. Скандальный рэпер получил запрет на въезд в Украину сроком на 3 года в 2017 году. Причиной этого стали выступления на оккупированном полуострове. Теперь артист снова приезжает на территорию Украины с концертами.

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Вера Полозкова

Концерт: 12 августа в Одессе

Гражданская позиция: российская писательница обожает Киев и неоднократно возвращалась в Украину. В интервью радио "Аристократам" Вера отмечала, что из-за разговора с украинскими журналистами теперь ее не будут приглашать в российские телешоу: "Но это не большая потеря. Мысль прекратить выступать в Украине, чтобы остаться для них социально-желаемой, никогда не приходила ко мне".

Ramil

Концерты : 8 и 22 августа в Киеве, 20 августа в Одессе

Гражданская позиция: артист не выражает мыслей относительно войны между Россией и Украиной.

Ани Лорак

Концерты: 16 и 17 августа в Одессе

Гражданская позиция: Ани Лорак является одной из любительниц России. Во время войны на Донбассе она проживает и развивает карьеру в стране-агрессоре. Она не теряет надежду вернуться в Украину и выступать здесь, однако такому возвращению не очень рады украинцы. В основном в сети артистку обвиняют в измене. Карьерой в России она спонсирует армию, которая убивает наших воинов на Донбассе.

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Светлана Лобода

Концерт: 14 августа в Одессе

Гражданская позиция: артистка не может ответить на вопрос "Чей Крым?", не поддерживает Украину в борьбе со страной-агрессором, а активно гастролирует в России. Долгое время Лобода не приезжала в Украину, а теперь не стесняется вернуться. Она даже представила песню на нескольких украинских радиостанциях. Стоит отметить, что в Украине ей не отказали в ротации песни и интервью.

Елка

Концерт: 27 октября в Киеве

Гражданская позиция: в декабре 2017 года артистка дала интервью изданию "Гордон". Певица родом из Ужгорода заявила, что считает Россию родным домом: "Мне здесь очень хорошо. 15 лет назад меня пугали, что Москва меня не примет. Но за 15 лет у меня тут появилась семья. Как мне может быть здесь плохо? Это же город моей реализации. Здесь меня назвали певицей. Здесь я все еще в процессе воплощения главной мечты в жизни".

Валерий Меладзе

Концерт: 1 апреля 2022 года в Киеве

Гражданская позиция: российский артист не признает оккупацию Крыма и войну на Донбассе. Он зарабатывает в России, а потом приезжает в Украину. Сторонники нашего государства возмущаются такими выступлениями, однако многие украинцы с удовольствием посещают концерты певца из страны-агрессора.

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Из России на гастроли в Украину собрались не только эти артисты. Особенно популярной для заработка российских гастролеров является Одесса, которая является одним из главных туристических городов. Летом и осенью в этом году планируют выступить:

Банд'Эрос (29 июля в Одессе);

Алиса Вокс (31 июля в Одессе);

Рита Дакота (1 августа в Одессе);

группа "Мумий Тролль" (4 августа в Киеве);

Леша Свик (7 августа в Одессе);

HammAli & Navai (21 августа в Одессе, 22 августа во Львове);

группа "Тараканы!" (22 августа в Киеве);

Александр Малинин (26 августа в Одессе, 26 ноября в Киеве);

группа "На-На" (26 сентября в Одессе);

DEAD BLONDE (9 октября в Киеве);

группа "Машина времени" (11 ноября 2022 года в Киеве).

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Реакция Минкульта

Редакция Showbiz 24 после анонса концертов Светланы Лободы и Ани Лорак в Одессе написала в Министерство культуры и информационной политики официальный запрос по этому поводу. Мы поинтересовались, может ли Минкульт повлиять на проведение концертов, а также обращались ли организаторы за разрешением.

Представители Министерства культуры отметили, что МКИП не согласовывает выступления эстрадных артистов.