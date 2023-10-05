Ще не завершив ремонт: Роман Сасанчин показав квартиру, яку виграв на "Голосі країни"
Джерело:ТСН
Український співак Роман Сасанчин 3 роки тому виграв "Голос країни". За перемогу в шоу артист отримав квартиру. Тепер Сасанчин показав журналістам, як облаштував своє житло.
Квартира розташована у передмісті Києва. Переможець "Голосу країни-2020" зізнається, що ще не встиг завершити ремонт.
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Як Сасанчин облаштував квартиру
Роман Сасанчин наразі облаштував лише спальню для дружини і доньки. Решта кімнат досі чекають на ремонт.
Виявляється, гроші для облаштування квартири він заробив не музикою. Артист працював на складі в інтернет-магазині.
Роман Сасанчин показав квартиру, яку виграв на "Голосі країни" / Скриншот з відео
Переможець шоу запевняє, що не боїться роботи, бо у разі чого завжди зможе прогодувати сім'ю. Після народження доньки Роман відчуває більшу відповідальність.
Співак також прокоментував чутки про розлучення з дружиною Іванною.
Був момент, що ми, як кіт з собакою, погиркались. Іванка така сама по собі, що може щось викласти в сторіз, всім пожалітись. Так воно в принципі і сталося,
– пояснив Сасанчин.
Роман Сасанчин з дружиною / Фото з його інстаграму
Де живуть українські зірки
- Танцівник Євген Кот та його дружина Наталія живуть у будинку під Києвом. Днями вони вперше показали свій двоповерховий дім. Він розташований у приватному секторі.
- Співачка MamaRika з чоловіком та маленьким сином нещодавно переїхала у новий будинок. Сім’я орендує двоповерховий дім за Києвом. Артистка провела екскурсію будинком.
- Також у будинок за містом переїхало зіркове подружжя Анна Трінчер та Олександр Волошин. Вони з'їхали з квартири та переселилися у великий дім.
- Водночас співачка Тоня Матвієнко разом з чоловіком та молодшою донькою живуть в будинку її мами Ніни Матвієнко. Зіркове подружжя хотіло б жити окремо, втім для цього поки немає можливості.
- Додамо, що Надя Дорофєєва після розлучення з Володимиром Дантесом продала спільний маєток. Співачка одружилася з Мішою Кацуріним та орендує житло в Києві.