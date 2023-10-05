Ще не завершив ремонт: Роман Сасанчин показав квартиру, яку виграв на "Голосі країни"

Український співак Роман Сасанчин 3 роки тому виграв "Голос країни". За перемогу в шоу артист отримав квартиру. Тепер Сасанчин показав журналістам, як облаштував своє житло.

Квартира розташована у передмісті Києва. Переможець "Голосу країни-2020" зізнається, що ще не встиг завершити ремонт.

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Як Сасанчин облаштував квартиру

Роман Сасанчин наразі облаштував лише спальню для дружини і доньки. Решта кімнат досі чекають на ремонт.

Виявляється, гроші для облаштування квартири він заробив не музикою. Артист працював на складі в інтернет-магазині.

Роман Сасанчин показав квартиру, яку виграв на "Голосі країни" / Скриншот з відео

Переможець шоу запевняє, що не боїться роботи, бо у разі чого завжди зможе прогодувати сім'ю. Після народження доньки Роман відчуває більшу відповідальність.

Співак також прокоментував чутки про розлучення з дружиною Іванною.

Був момент, що ми, як кіт з собакою, погиркались. Іванка така сама по собі, що може щось викласти в сторіз, всім пожалітись. Так воно в принципі і сталося,

– пояснив Сасанчин.



Роман Сасанчин з дружиною / Фото з його інстаграму

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