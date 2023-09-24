Переможець "Танців з зірками" Женя Кот та чотириразова чемпіонка світу з пол-денсу Наталя Татаринцева продемонстрували, як виглядає їхній двоповерховий будинок. Він розташований у приватному секторі під Києвом.

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Женя Кот з дружиною показали дім

Спершу подружжя показало двір – він невеликий, але там є місце для відпочинку та мангал.

У нас дуже затишно. У нас невеликий двір. Ми хочемо розширюватися, велике подвір'я. Хочемо багато дітей, тварин,

– поділилися Євген та Наталія.



Як виглядає дім Кота і Татаринцевої / Скриншот з відео

Гімнастка розповіла, що зазвичай побутом займається вона. Однак це не з примусу, а винятково з її бажання.

"Взагалі ніхто не зобов’язаний нічого робити, я просто люблю, коли все чисто і все на своїх місцях. Євген інколи допомагає", – зауважила Наталя.



Як виглядає дім Кота і Татаринцевої / Скриншот з відео

Стіни будинку розмальовані – там зображені квіти та листя. Як поділилась пара, вони надихались середземноморським стилем і не тільки.

У стилі Італії, Франції. Взагалі, ми надихалися Французькою Полінезією. Це Таїті, туди далі за Австралію, Нову Зеландію. Але ми там були й надихнулися затишною атмосферою. Там усе в рослинах, таке квітуче. Любимо багато рослин, квіти, тому намалювали багато рослин,

– поділилась Наталія.



Як виглядає дім Кота і Татаринцевої / Скриншот з відео

Спальня у пари теж тематична – на стелі намальовані зорі та світанок, а на стінах – ліс. Євген Кот поділився, що у них у подружжі немає кордонів та заборон.

"Треба, щоб було спілкування у парі постійне. Підтримувати романтичні стосунки. І танцюйте вдома", – поділилась секретами стосунків Наталія.

Як виглядає дім Кота і Татаринцевої / Скриншот з відео