Переможець "Танців з зірками" Женя Кот та чотириразова чемпіонка світу з пол-денсу Наталя Татаринцева продемонстрували, як виглядає їхній двоповерховий будинок. Він розташований у приватному секторі під Києвом.
До слова Наше перше свято, – Ivan NAVI зворушив новим фото з маленьким сином
Женя Кот з дружиною показали дім
Спершу подружжя показало двір – він невеликий, але там є місце для відпочинку та мангал.
У нас дуже затишно. У нас невеликий двір. Ми хочемо розширюватися, велике подвір'я. Хочемо багато дітей, тварин,
– поділилися Євген та Наталія.
Як виглядає дім Кота і Татаринцевої / Скриншот з відео
Гімнастка розповіла, що зазвичай побутом займається вона. Однак це не з примусу, а винятково з її бажання.
"Взагалі ніхто не зобов’язаний нічого робити, я просто люблю, коли все чисто і все на своїх місцях. Євген інколи допомагає", – зауважила Наталя.
Як виглядає дім Кота і Татаринцевої / Скриншот з відео
Стіни будинку розмальовані – там зображені квіти та листя. Як поділилась пара, вони надихались середземноморським стилем і не тільки.
У стилі Італії, Франції. Взагалі, ми надихалися Французькою Полінезією. Це Таїті, туди далі за Австралію, Нову Зеландію. Але ми там були й надихнулися затишною атмосферою. Там усе в рослинах, таке квітуче. Любимо багато рослин, квіти, тому намалювали багато рослин,
– поділилась Наталія.
Як виглядає дім Кота і Татаринцевої / Скриншот з відео
Спальня у пари теж тематична – на стелі намальовані зорі та світанок, а на стінах – ліс. Євген Кот поділився, що у них у подружжі немає кордонів та заборон.
"Треба, щоб було спілкування у парі постійне. Підтримувати романтичні стосунки. І танцюйте вдома", – поділилась секретами стосунків Наталія.
Як виглядає дім Кота і Татаринцевої / Скриншот з відео