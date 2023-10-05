Квартира розташована у передмісті Києва. Переможець "Голосу країни-2020" зізнається, що ще не встиг завершити ремонт.

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Як Сасанчин облаштував квартиру

Роман Сасанчин наразі облаштував лише спальню для дружини і доньки. Решта кімнат досі чекають на ремонт.

Виявляється, гроші для облаштування квартири він заробив не музикою. Артист працював на складі в інтернет-магазині.

Роман Сасанчин показав квартиру, яку виграв на "Голосі країни" / Скриншот з відео

Переможець шоу запевняє, що не боїться роботи, бо у разі чого завжди зможе прогодувати сім'ю. Після народження доньки Роман відчуває більшу відповідальність.

Співак також прокоментував чутки про розлучення з дружиною Іванною.

Був момент, що ми, як кіт з собакою, погиркались. Іванка така сама по собі, що може щось викласти в сторіз, всім пожалітись. Так воно в принципі і сталося,
– пояснив Сасанчин.


Роман Сасанчин з дружиною / Фото з його інстаграму

Де живуть українські зірки

  • Танцівник Євген Кот та його дружина Наталія живуть у будинку під Києвом. Днями вони вперше показали свій двоповерховий дім. Він розташований у приватному секторі.
  • Співачка MamaRika з чоловіком та маленьким сином нещодавно переїхала у новий будинок. Сім’я орендує двоповерховий дім за Києвом. Артистка провела екскурсію будинком.
  • Також у будинок за містом переїхало зіркове подружжя Анна Трінчер та Олександр Волошин. Вони з'їхали з квартири та переселилися у великий дім.
  • Водночас співачка Тоня Матвієнко разом з чоловіком та молодшою донькою живуть в будинку її мами Ніни Матвієнко. Зіркове подружжя хотіло б жити окремо, втім для цього поки немає можливості.
  • Додамо, що Надя Дорофєєва після розлучення з Володимиром Дантесом продала спільний маєток. Співачка одружилася з Мішою Кацуріним та орендує житло в Києві.