Квартира расположена в пригороде Киева. Победитель "Голоса страны-2020" признается, что еще не успел завершить ремонт.
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Как Сасанчин обустроил квартиру
Роман Сасанчин обустроил только спальню для жены и дочери. Остальные комнаты до сих пор ждут ремонта.
Оказывается, деньги для обустройства квартиры он заработал не музыкой. Артист работал на складе в интернет-магазине.
Роман Сасанчин показал квартиру, которую выиграл на "Голосе країни" / Скриншот с видео
Победитель шоу уверяет, что не боится работы, потому что в случае чего всегда сможет прокормить семью. После рождения дочери Роман чувствует большую ответственность.
Певец также прокомментировал слухи о разводе с женой Иванной.
Был момент, когда мы, как кот с собакой, поругались. Иванка такая же по себе, что может что-то выложить во все стороны, всем пожаловаться. Так оно в принципе и произошло,
– объяснил Сасанчин.
Роман Сасанчин с женой / Фото с его инстаграммы
Где живут украинские звезды
- Танцовщик Евгений Кот и его жена Наталья живут в доме под Киевом. На днях они впервые показали свой двухэтажный дом. Он расположен в приватном секторе.
- Певица MamaRika с мужем и маленьким сыном недавно переехала в новый дом. Семья арендует двухэтажный дом по Киеву. Артистка провела экскурсию по дому.
- Также в дом за городом переехали звездные супруги Анна Тринчер и Александр Волошин. Они уехали из квартиры и переселились в большой дом.
- В то же время певица Тоня Матвиенко вместе с мужем и младшей дочерью живут в доме ее мамы Нины Матвиенко. Звездные супруги хотели бы жить отдельно, впрочем для этого пока нет возможности.
- Добавим, что Надя Дорофеева после развода с Владимиром Дантесом продала общее имение. Певица вышла замуж за Мишу Кацурина и арендует жилье в Киеве.