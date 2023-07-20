Блогерка та співачка Анна Трінчер розповіла про зміни в її житті. Зірка разом з чоловіком Олександром Волошиним переїжджає у заміський будинок.
Дивіться також Відкачували в гримерці, – Анна Трінчер розповіла про погане самопочуття після концерту
Анна Трінчер та Олександр Волошин переїжджають
Артистка опублікувала перші фото на тлі будинку. Це розкішний двоповерховий дім з територією.
Новий етап життя. Так, ми переїжджаємо в дім за містом. Я ходила зачарована і мріяла про те, як я бігатиму територією, займатимусь йогою у своєму дворику, запрошуватиму друзів на шашлики,
– поділилась зірка.
Анна Трінчер не повідомила, чи подружжя придбало новий будинок, чи винаймає орендований.
Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото з інстаграму Анни Трінчер
- Зауважимо, Олександр Волошин та Анна Трінчер перед весіллям уклали шлюбний договір. Це не сигнал до розлучення, а спроба перестрахуватися перед різними можливими випадками. До того ж мама Ані просила укласти договір, бо ображалась на дівчину після заручин.
- Олександр Волошин заробляє понад 50 тисяч доларів у місяць. Він зізнавався, що не витрачає дохід, а інвестує. Та наприкінці травня блогер подарував дружині дороге авто Porsche Macan за 70 тисяч доларів.