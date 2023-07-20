Блогерка та співачка Анна Трінчер розповіла про зміни в її житті. Зірка разом з чоловіком Олександром Волошиним переїжджає у заміський будинок.

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Анна Трінчер та Олександр Волошин переїжджають

Артистка опублікувала перші фото на тлі будинку. Це розкішний двоповерховий дім з територією.

Новий етап життя. Так, ми переїжджаємо в дім за містом. Я ходила зачарована і мріяла про те, як я бігатиму територією, займатимусь йогою у своєму дворику, запрошуватиму друзів на шашлики,

– поділилась зірка.

Анна Трінчер не повідомила, чи подружжя придбало новий будинок, чи винаймає орендований.



Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото з інстаграму Анни Трінчер