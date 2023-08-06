Подружжя вирішило переїхати подалі від міської метушні, тож обрали затишний дім під Києвом. Раніше співачка показувала, яким був переїзд.

Цікаво Христина Решетник показала архівні фото з чоловіком: як подружжя виглядало 15 років тому

Новий будинок MamaRika показала у своїх інстаграм-сторіс. Співачка провела екскурсію по будинку та показала перший поверх.

Румтур починається! Покажу вам наш будинок, але поки що лише перший поверх. Другий покажу у другій серії,

– розповіла зірка.

MamaRika показала будинок, в якому живе з сім’єю: відео

На вході у будинку невеликий передпокій, у якому знаходяться полички для взуття, а також двері, що ведуть до гаражу.

На першому поверсі також розташована гостьова спальня з власною вбиральнею та гардеробною кімнатою, а також додаткова вбиральня без душової кабіни.



MamaRika показала заміський будинок, в якому живе з родиною / Скриншот

За словами MamaRika, більшість часу вони з родиною проводять на першому поверсі. Там зробили зону для відпочинку з телевізором, а також облаштували ігровий куточок для сина.



MamaRika показала заміський будинок, в якому живе з родиною / Скриншот

Багато часу сім’я проводить і на подвір'ї. На терасі заднього дворика співачка зробила затишний куточок з м'якими диванами і столиком та розставила великі вазони зі штучними квітами.



MamaRika показала заміський будинок, в якому живе з родиною / Скриншот

Крім того, зіркове подружжя ще планує доробити газон, щоб там розмістити ігровий майданчик для сина Давида.

Раніше співачка з чоловіком Сергієм та сином жили в орендованому будинку під Києвом, неподалік від Гостомеля. У яке місто тепер переїхала сім’я – поки невідомо.

До слова, нещодавно у будинок за містом переїхало інше зіркове подружжя – Анна Трінчер та Олександр Волошин. Вони з'їхали з квартири та переселилися у великий дім. Пара не поділилась, чи вони придбали помешкання, чи орендують його.