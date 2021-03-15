Юля з "Холостяка-11" розповіла про реакцію на другий будинок та перший тиждень на проєкті

2 випуск 11 сезону "Холостяка" вразив відвертістю та рішучістю головного героя. Одна з учасниць – Юлія поділилася, що перший тиждень був складним. Також дівчина зізналася, що здогадувалася про існування 2 будинку, тому це для неї не стало несподіванкою.

Українські глядачі з нетерпінням чекали на 2 випуск "Холостяка", щоб дізнатися розвиток подій на проєкті. Одна з дівчат, якій вдалося вразити Михайла та пройти в наступний етап, розповіла за лаштунки першого тижня.

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Юля про перший тиждень на "Холостяку"

32-річна Юля зазначила, що цей тиждень виявився складним та веселим водночас: "По-перше, відбулося знайомство з кожною дівчиною в будинку. Всі дуже різні, специфічні. Загалом, все, що зараз відбувається, буде справжньою школою для мене, адже у повсякденному житті не можна побувати в таких умовах. Подивимося, як відбуватимуться події далі, але поки що сумувати не доводиться. У перший тиждень постало питання про лицемірство. Вперше за тиждень Михайло побував у нашому будинку і відбувся перший конфлікт між дівчатами. Що далі?".

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Юлія зізналася, що в житті завжди вдавалося зберігати здоровий глузд і сподівається, що так буде й на цьому реаліті-шоу.

Реакція Юлії на другий будинок

Дівчина поділилася, що ще спочатку здогадувалася про існування другого будинку. Зазначимо, Юлія живе у будинку, який розташований в лісі.

Для мене не було несподіванкою те, що так є насправді. Я добре пам'ятаю всіх дівчат на першій вечірці. Загалом, чекаю наступного тижня з надією ближче познайомитися з Михайлом,

– написала в публікації учасниця "Холостяка".