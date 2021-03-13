12 березня на екрани вийшов 2 випуск найромантичнішого шоу країни "Холостяк-11". За увагу та прихильність головного героя проєкту – Михайла Заливаки – боролися аж 29 красунь. Однак не всі дівчата сподобалися успішному бізнесмену з Харкова. З ким з учасниць головний чоловік країни попрощався назавжди, читайте на Showbiz 24.

На першій церемонії троянд 11 сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако відправив додому одразу дев'ять дівчат, яким через шалену конкуренцію так і не вдалось достукатися до його серця. Хто покинув романтичний проєкт у 2 випуску, дізнавайтесь далі.

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Першою проєкт "Холостяк 11" покинула 26-річна Олена. Під час індивідуального спілкування на груповому побаченні Михайло Заливако зрозумів, що дівчина прийшла на романтичне шоу з корисливими цілями – збільшити кількість підписників у тіктоці. Учасниця навіть не приховувала, що мріє стати відомою блогеркою, тому головний герой відправив її додому до церемонії троянд.

Другою проєкт покинула Ксенія під час подвійного побачення з Лолою. Вона спробувала приховати своє невдоволення, дізнавшись про існування другого будинку, та вдавала, що все добре. На особистому спілкуванні Михайло Заливако запідозрив дівчину в нещирості. Оскільки вона говорила загадками, то їхня розмова була ні про що. "Холостяк", не дочекавшись церемонії троянд, провів Ксенію до авто.

Третьою учасницею, яка пішла з реаліті-шоу, стала письменниця Оля. З відеозвернення Михайлу Заливаці здалось, що вона не до кінця щира з ним. Учасниця підтвердила, що їй складно відкритися новим стосункам, тому "Холостяк" відпустив її. Він впевнений: Оля обов'язково буде щасливою, проте не тут і не з ним, адже вони дуже різні.

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Четвертою 11 сезон "Холостяка" покинула 25-річна стюардеса Валентина. Головного красеня країни відверто розчарувало те, що дівчина навіть на неприємності реагує з посмішкою. Він хоче бачити поряд з собою щиру жінку, тому учасниця покинула проєкт на першій церемонії троянд.

П'ятою дівчиною, яка не зуміла підкорити серце "Холостяка", стала зухвала власниця секс-шопу Валя. У своєму відеозверненні вона заявила, що в шоу є лицемірні дівчата та додала, що прагне відчути душевність з Михайлом. Натомість чоловік переконаний, що вони спілкувалися достатньо, аби відчути одне одного. Оскільки їхні погляди розходяться, він відпустив учасницю.

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Шостою з "Холостяка" пішла Дана. Солістка гурту SELFY чесно розповіла, що зараз на першому плані в неї кар'єра. Михайло не хоче стосунків на відстані та шукає майбутню дружину, яка народить йому дітей. Зважаючи на те, що життєві цілі артистки та бізнесмена повністю протилежні, він відпустив Дану додому.

Сьомою реаліті-шоу залишила 21-річна Хана. Головний герой попрощався з дівчиною, заявивши, що він не її принц.

Восьмою боротьбу за серце "Холостяка" припинила 20-річна студентка Анна. На думку бізнесмена, вони хочуть від стосунків різного: дівчина прагне бути з розумним чоловіком, від якого черпатиме знання, а йому треба сім'я.

В останню чергу Михайло Заливако відправив додому Уляну. Попри те, що тест на вагах показав, що в них багато спільного, він попрощався з дівчиною, адже спілкування в них було натягнуте.

Так, боротьбу за серце "Холостяка" Михайла Заливаки продовжують 20 дівчат. Наступного тижня на глядачів чекають не менш чарівні побачення, не менш відверті зізнання та не менш несподівані кроки найрішучішого чоловіка країни.