Український співак Олександр Положинський сьогодні, 28 травня, святкує день народження. Він поділився враженнями від ювілею у фейсбуці.

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Олександру Положинському – 50

Музикант зізнався, що досі важко повірити в те, що йому виповнилось 50 років. Сьогодні він вирішив не іронізувати з цього приводу.

50 – це багато. 50 – це достобіса. Це пів століття. Це два покоління. Багатьох моїх однолітків уже немає. Багато прекрасних людей до 50 не дотягнули, не дожили. А я дожив. Так в мене склалося. І я маю стійкий намір жити далі,

– поділився Сашко Положинський.

"50 – це дуже мало. Ще стільки не зробив, не досяг, не здійснив. Не створив. Не отримав. Не віддав. В мене багато планів – життєвих і творчих. В мене багато бажань і мрій. А от скільки в мене років лишилося – того я не знаю. Скільки вийде. Може років. А може місяців. Чи днів. Чи навіть – чого б, правду кажучи, не хотілося – годин".

Олександр Положинський не зміг не згадати, що у 50 років він є бійцем Збройних Сил України. Він сподівається, що буде хорошим солдатом.

Мені 50. І я – солдат ЗСУ, стрілець 47-го окремого батальйону. В мене є форма й автомат. В мене є командири й товариші по зброї. В мене є багато нових обов’язків і трошки менше колишніх прав. Поки що я не дуже хороший солдат, але щодня я стараюся стати кращим. І стану. Можливо, навіть офіцером,

– додав артист.



Олександр Положинський / Фото з фейсбуку співака

"В мене були хороші 50 років життя"

Олександр Положинський поділився, що через війну він далеко від рідних та друзів. Натомість він став близьким з іншими, кого раніше не знав. Артист зізнався, що наразі для нього найголовніше – перемога.

В мене були хороші 50 років життя. Насичені, яскраві, емоційні, плідні. Хай і далі будуть не гірші. Святкування буде зовсім не таким, якого мені хотілося і яке колись планувалося. Але це не головне. Головне – перемога і мир після неї,

– зауважив він.

"У мене кріпатура у всьому тілі, а в душі біль за втратами й руйнуваннями. У мені любов до своїх та ненависть до ворогів. Україна переможе і стане значно кращою, ніж була і є. Ми навчимося єдності та взаємоповазі. Ми зможемо здійснити наші прагнення і мрії. І теж будемо кращими, ніж є", – підсумував Положинський.