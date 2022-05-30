Про це виконавиця розповіла в ефірі телемарафону. Поки Кароль воює на культурному фронті, її тато відправився на власний фронт.

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Григорію Ліберману 64 роки, що не є призовним віком. Чоловік має змогу виїхати за кордон, однак не зробив цього. Натомість він долучився до українських захисників на фронті.

Тато просив про нього багато не казати. Вони з мамою залишилися. Він сказав: "У тебе, донько, є свій фронт, а в мене свій. Я дуже добре розбираюся у військовій справі, я буду допомагати молодим хлопцям",

– поділилася Кароль.

У березні артистка розповідала, що її батьки втекли з Києва, однак виїжджати з України відмовилися. Вони бігли так само як колись від нацистів втікала бабуся Тіни. Жінка була єврейкою.

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