Про життя до конкурсу, стосунки та перемогу: інтерв'ю з "Міс Україна" 2021 Олександрою Яремчук

Володаркою титулу "Міс Україна" 2021 стала 22-річна Олександра Яремчук з міста Калинівка, що на Вінниччині. Красуня отримала корону за 3 мільйони доларів і 500 тисяч гривень. Чим вона жила до конкурсу та як змінилось її життя після перемоги, читайте в інтерв'ю 24 каналу.

Тиждень тому, 21 жовтня, про Олександру Яремчук заговорила вся країна. Вона здобула звання "Міс Україна" 2021 і стала тією дівчиною, яка представить нас на міжнародному конкурсі краси в Пуерто-Ріко, США. Дівчина вперше відповіла на чутки про заможного бойфренда, пластику та проплачену перемогу. Усю правду дізнавайтесь нижче.

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Про сім'ю, бойфренда та життя до конкурсу краси

"Міс Україна" – це ваш перший конкурс краси?

Так, це мій перший конкурс краси, цього року під час пандемії я вирішила спробувати себе та подала заявку на "Міс Україна". Упродовж трьох років мені писали кастинг-менеджери, але я щоразу відмовлялась, бо на першому місці було навчання.

У мене є модельний досвід, я з першого курсу займалась моделінгом. Це було хобі, адже зйомки та роботу хостес я поєднувала з навчанням.

Олександра Яремчук – "Міс Україна" 2021 / Фото з інстаграму дівчини

За освітою ви економістка, менеджерка бізнес-організацій. Після закінчення вишу ви пробували реалізуватися в професії?

Ні, тому що бакалавра я отримала під час пандемії. Я вирішила, що вступатиму на магістратуру в Європу. Швидше за все, це буде менеджмент або маркетинг.

Усе, що наразі відомо про вашу сім'ю – це те, що ви єдина дитина в батьків. Розкажіть більше про маму й тата, чим вони займаються?

Мама працює у сфері зв'язку, в компанії "Інтертелеком". Тато ж все життя працював у банківській сфері, зараз він безробітний.

"Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук у дитинстві / Фото з пресслужби конкурсу краси

Визначитися з вибором професії допоміг батько?

Ні, я обирала між юридичним та економічним факультетами. Мене не надихали батьки, вони залишили цей вибір за мною. І я дуже вдячна їм за це.

Чому ніколи не показуєте батьків в інстаграмі?

В інстаграмі я висвітлюю лише свої фото: те, що я роблю, де подорожую та чим захоплююся. У батьків теж є профілі в соціальних мережах, де вони публікують усе, що хочуть. Сім'я для мене – це особисте, тому я не виставляю її на публіку. І навіть зараз я не хочу вплітати рідних в шоу-бізнес.

У вашому інстаграм-профілі немає жодної згадки про бойфренда. Зрозуміло, що величезні букети квітів ви купуєте собі не самі. Хто ваш кавалер?

У мене є хлопець, але в інстаграмі дійсно немає жодного фото з ним. Я вірю, що щастя любить тишу. Тому допоки я не одружена й не маю дітей, буду тримати його в секреті. Додам лише, що він максимально не публічна людина і працює у сфері IT.

"Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини

Не так давно ви розповідали, що мрієте про чоловіка та двох дітей. У якому віці плануєте вийти заміж?

Так, я дійсно хочу щасливу сім'ю – чоловіка та двох дітей. Але в майбутньому, у найближчих планах цього немає.

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Про участь і перемогу в конкурсі "Міс Україна" 2021

Довкола "Міс Україна", як і довкола всіх конкурсів краси, безліч пліток. У мережі припускають, що перемогу вам купив заможний хлопець. Як Ви реагуєте на подібні чутки?

Я не звертаю увагу на плітки. Корона коштує 3 мільйони доларів, і навряд чи дівчині з маленького міста могли купити таку перемогу.

Вас ображає, що національний конкурс вважають продажним?

Насправді коли я подавала заявку, у мене також закрадались подібні думки, але в підготовчому таборі все змінилось. Цього року на "Міс Україна" нова команда, нові цілі. Це конкурс не лише про красу, а й про лідерство, про сильний характер, про благодійність. Фіналісток не слід оцінювати лише по зовнішності, варто сприймати їх як особистостей.

У підготовчому таборі ви провели 10 діб. Кожен день там розпочинався з ранкового тренування, а завершувався вечірнім. Як ви впоралися з такими шаленими навантаженнями й чи схудли?

Так, я трішки схудла. Мені було легко, бо я все дитинство займалась танцями. Ті тренування навчили мене дисципліни. Попри 8-годинні репетиції та спорт двічі на день атмосфера була класна. Усі були щасливі, що потрапили на "Міс Україна".

"Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини

У вас бездоганна фігура, і при цьому ви не відмовляєте собі в їжі. Складно було дотримуватися правильного харчування впродовж 10 днів у таборі?

Дякую. Насправді я ніколи не сиділа на дієтах і ні в чому собі не відмовляла. Раціон у таборі мені подобався. Ми харчувались правильно й збалансовано, тричі на день. Без солодкого, звісно, було важко. Зараз їм його зранку до вечора. Намагаюсь трішки від'їдатись.

Учасниці розповідали, що стирали до крові ноги та були виснажені шаленим ритмом. Ви ж отримували задоволення від усього процесу?

Я не звикла до такого, мені було важко. У мене були проблеми зі взуттям, туфлі були на розмір більші. Звичайно, на репетиціях виникали труднощі, але зараз це приємні спогади.

Щодо конкуренції на "Міс Україна". Як Вам жилось під одним дахом з 24 фіналістками конкурсу?

Дівчата були класні. Ми підтримували одна одну й не конкурували. Принаймні ніхто не говорив про це відкрито. Усі спілкувались, дружили, адже багато часу проводили разом – як на спорті, так і на інформативних майстер-класах.

Фіналістки "Міс Україна" 2021 / Фото з інстаграму конкурсу краси

Цьогоріч організатори "Міс Україна" ввели нові правила, згідно з якими дівчата мали б бути натуральними – без зроблених губ, грудей та іншої пластики. Вам близька ця філософія?

Я вважаю, що українки найгарніші, тому їм не варто коригувати зовнішність у такому молодому віці. Однак я нікого не засуджую. Можливо, у такий спосіб дівчата позбуваються своїх комплексів і стають розкутішими.

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У мережі подейкують, що ви збільшували губи. Це правда?

Ні, я ніколи не збільшувала губи. Колись я носила брекети, мабуть, вони й залишили такий візуальний ефект. До того ж це красиві ракурси на фото, вдало підібрана помада та олівець для губ. Я вважаю, що кожна дівчина повинна знати свої сильні сторони – щось підкреслювати, щось приховувати.

В інстаграм-сторіс Ви часто з'являєтеся без макіяжу. Ви фарбуєтеся в реальному житті?

Якщо чесно, без косметики я подобаюся собі більше, ніж з макіяжем. Мій щоденний макіяж – це легкий BB-крем, туш для вій і бальзам для губ.

Ви ділились, що вихід у купальниках вас лякав. Судячи з соціальних мереж, у купальнику ви почуваєтеся впевненою, то чому ж соромилися цього разу?

Я не соромилась виходу в купальниках. Я хотіла позбутися страху сцени, бо до "Міс Україна" завжди виступала в колективі. Єдине, про що я хвилювалась, – чи буде це естетично. Фотографії з відпочинку – це лише красива картинка, а тут масштабний конкурс, телезйомка. Звичайно, на тлі цього я нервувала.

Однак вважаю, що такий вихід цілком доречний як елемент шоу, адже він розкриває дівчат з іншого боку, демонструє їхню справжню фігуру.

"Міс Україна" 2021 – Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини

Якими були перші думки, коли почули, що ви – "Міс Україна 2021". Здається, ви трішки розгубились. Не розраховували на перемогу?

Я не повірила, не знала, що робити, бо й мріяти не могла, що переможу. Це взагалі не входило в мої плани (сміється). Я побачила сльози батьків і розплакалась сама.

Як на Ваш титул відреагували мама й тато?

Вони похвалили, сказали, що я молодець і зі всім впораюся. Бо перші мої слова мамі були: "Що мені з цим робити?" (сміється).

Олександра Яремчук – "Міс Україна" 2021 / Фото з пресслужби конкурсу краси

На що плануєте витратити 500 тисяч гривень, які виграли на "Міс Україна"?

Одна з обов'язкових умов конкурсу – це благодійний проєкт. Частину своєї ініціативи я вже реалізувала в місті Вінниця – влаштувала кондиціонери в пологовому будинку, адже ця проблема стояла дуже гостро. Я буду розвивати цей проєкт надалі, але в маленьких містах.

Де зараз та сама корона за 3 мільйони доларів?

У мене її немає. Я одягаю її на деякі заходи, а потім її забирають. У мене залишилась лише стрічка.

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У вас було кілька днів, щоб перевести дух після конкурсу, чи підготовка до "Міс Світу 2021" стартувала одразу?

Я мрію бодай про один вихідний, бо знайшла першу офіційну роботу з дев’ятої ранку до шостої вечора в офісі комітету "Міс Україна". Це інтерв'ю, зйомки, немає часу на щось інше.

Як вам нове життя під прицілом камер?

Зараз я багато спілкуюся з пресою та готуюсь до "Міс Світу". Усі свої сили я вкладаю сюди. Мене, звичайно, впізнають. Днями в одному з ресторанів до мене підійшла дівчинка, яка привітала з перемогою, сказала багато приємних слів і сфотографувалась на пам'ять. Це було дуже приємно й несподівано, бо я не звикла до такої уваги.

"Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук / Фото з пресслужби конкурсу краси

І наостанок, якою, на вашу думку має бути "Міс Світу 2021"?

У першу чергу вона має бути сама собою, щирою, доброзичливою. "Міс Світу 2021" – це дівчина-лідерка, соціально відповідальна особистість, яка займається благодійністю. І звичайно, вона має бути красивою та розумною.