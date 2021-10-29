Неделю назад, 21 октября, об Александре Яремчук заговорила вся страна. Она получила звание "Мисс Украина" 2021 и стала той девушкой, которая представит нас на международном конкурсе красоты в Пуэрто-Рико, США. Девушка впервые ответила на слухи о состоятельном бойфренде, пластике и проплаченной победе. Всю правду узнавайте ниже.

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О семье, бойфренде и жизни до конкурса красоты

"Мисс Украина" – это ваш первый конкурс красоты?

Да, это мой первый конкурс красоты, в этом году во время пандемии я решила попробовать себя и подала заявку на "Мисс Украина". На протяжении трех лет мне писали кастинг-менеджеры, но я каждый раз отказывалась, потому что на первом месте была учеба.

У меня есть модельный опыт, я с первого курса занималась моделингом. Это было хобби, ведь съемки и работу хостес я совмещала с учебой.



Александра Яремчук – "Мисс Украина" 2021 / Фото из инстаграма девушки

По образованию вы экономист, менеджер бизнес-организаций. После окончания вуза вы пробовали реализоваться в профессии?

Нет, потому что бакалавра я получила во время пандемии. Я решила, что буду поступать на магистратуру в Европу. Скорее всего, это будет менеджмент или маркетинг.

Все, что сейчас известно о вашей семье, – это то, что вы единственный ребенок у родителей. Расскажите больше о маме и папе, чем они занимаются?

Мама работает в сфере связи компании "Интертелеком". Папа же всю жизнь работал в банковской сфере, сейчас он безработный.



"Мисс Украина" 2021 Александра Яремчук в детстве / Фото из пресс-службы конкурса красоты

Определиться с выбором профессии помог отец?

Нет, я выбирала между юридическим и экономическим факультетами. Меня не вдохновляли родители, они оставили этот выбор за мной. И я очень благодарна им за это.

Почему никогда не показываете родителей в инстаграме?

В инстаграме я освещаю только свои фото: то, что я делаю, где путешествую и чем увлекаюсь. У родителей тоже есть профили в социальных сетях, где они публикуют все, что хотят. Семья для меня – это личное, поэтому я не выставляю ее на публику. И даже сейчас я не хочу вплетать родных в шоу-бизнес.

В вашем инстаграм-профиле нет ни одного упоминания о бойфренде. Понятно, что огромные букеты цветов вы покупаете себе не сами. Кто ваш кавалер?

У меня есть парень, но в инстаграме действительно нет ни одного фото с ним. Я верю, что счастье любит тишину. Поэтому пока я не замужем и у меня нет детей, буду держать его в секрете. Добавлю лишь, что он максимально не публичный человек и работает в сфере IT.



"Мисс Украина" 2021 Александра Яремчук / Фото из инстаграма девушки

Не так давно вы рассказывали, что мечтаете о муже и двух детях. В каком возрасте планируете выйти замуж?

Да, я действительно хочу счастливую семью – мужа и двоих детей. Но в будущем, в ближайших планах этого нет.

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Об участии и победе в конкурсе "Мисс Украина" 2021

Вокруг "Мисс Украина", как и вокруг всех конкурсов красоты, множество сплетен. В сети предполагают, что победу вам купил состоятельный парень. Как вы реагируете на подобные слухи?

Я не обращаю внимание на сплетни. Корона стоит 3 миллиона долларов, и вряд ли девушке из маленького города могли купить такую победу.

Вас обижает, что национальный конкурс считают продажным?

На самом деле, когда я подавала заявку, у меня также закрадывались подобные мысли, но в подготовительном лагере все изменилось. В этом году на "Мисс Украина" новая команда, новые цели. Это конкурс не только о красоте, но и о лидерстве, о сильном характере, о благотворительности. Финалисток не следует оценивать лишь по внешности, стоит воспринимать их как личностей.

В подготовительном лагере вы провели 10 суток. Каждый день там начинался с утренней тренировки, а завершался вечерней. Как вы справились с такими бешеными нагрузками и похудели ли?

Да, я чуточку похудела. Мне было легко, потому что я все детство занималась танцами. Те тренировки научили меня дисциплине. Несмотря на 8-часовые репетиции и спорт дважды в день атмосфера была классная. Все были счастливы, что попали на "Мисс Украина".



"Мисс Украина" 2021 Александра Яремчук / Фото из инстаграма девушки

У вас безупречная фигура, и при этом вы не отказываете себе в еде. Сложно было придерживаться правильного питания в течение 10 дней в лагере?

Спасибо. На самом деле я никогда не сидела на диетах и ни в чем себе не отказывала. Рацион в лагере мне нравился. Мы питались правильно и сбалансированно, трижды в день. Без сладкого, конечно, было трудно. Сейчас ем его с утра до вечера. Пытаюсь немного отъедаться.

Участницы рассказывали, что стирали до крови ноги и были истощены бешеным ритмом. Вы же получали удовольствие от всего процесса?

Я не привыкла к такому, мне было тяжело. У меня были проблемы с обувью, туфли были на размер больше. Конечно, на репетициях возникали трудности, но сейчас это приятные воспоминания.

Относительно конкуренции на "Мисс Украина". Как Вам жилось под одной крышей с 24 финалистками конкурса?

Девушки были классные. Мы поддерживали друг друга и не конкурировали. По крайней мере никто не говорил об этом открыто. Все общались, дружили, ведь много времени проводили вместе – как в спорте, так и на информативных мастер-классах.



Финалистки "Мисс Украина" 2021 / Фото из инстаграма конкурса красоты

В этом году организаторы "Мисс Украина" ввели новые правила, согласно которым девушки должны быть натуральными – без сделанных губ, груди и другой пластики. Вам близка эта философия?

Я считаю, что украинки самые красивые, поэтому им не стоит корректировать внешность в таком молодом возрасте. Однако я никого не осуждаю. Возможно, таким образом девушки избавляются от своих комплексов и становятся раскованнее.

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В сети поговаривают, что вы увеличивали губы. Это правда?

Нет, я никогда не увеличивала губы. Когда я носила брекеты, видимо, они и оставили такой визуальный эффект. К тому же это красивые ракурсы на фото, удачно подобранная помада и карандаш для губ. Я считаю, что каждая девушка должна знать свои сильные стороны – что-то подчеркивать, что-то скрывать.

В инстаграм-сторис вы часто появляетесь без макияжа. Вы краситесь в реальной жизни?

Если честно, без косметики я нравлюсь себе больше, чем с макияжем. Мой ежедневный макияж – это легкий BB-крем, тушь для ресниц и бальзам для губ.

Вы делились, что выход в купальниках вас пугал. Судя по социальным сетям, в купальнике вы чувствуете себя уверенной, так почему же стеснялись на этот раз?

Я не стеснялась выхода в купальниках. Я хотела избавиться от страха сцены, потому что до "Мисс Украина" всегда выступала в коллективе. Единственное, о чем я волновалась, – будет ли это эстетично. Фотографии с отдыха – это лишь красивая картинка, а здесь масштабный конкурс, телесъемка. Конечно, на фоне этого я нервничала.

Однако считаю, что такой выход вполне уместен как элемент шоу, ведь он раскрывает девушек с другой стороны, демонстрирует их настоящую фигуру.



"Мисс Украина" 2021 – Александра Яремчук / Фото из инстаграма девушки

Какими были первые мысли, когда услышали, что вы – "Мисс Украина 2021". Кажется, вы немного растерялись. Не рассчитывали на победу?

Я не поверила, не знала, что делать, потому что и мечтать не могла, что выиграю. Это вообще не входило в мои планы (смеется). Я увидела слезы родителей и расплакалась сама.

Как на ваш титул отреагировали мама и папа?

Они похвалили, сказали, что я молодец и со всем справлюсь. Потому что первые мои слова маме были: "Что мне с этим делать?"(смеется).



Александра Яремчук – "Мисс Украина" 2021 / Фото из пресс-службы конкурса красоты

На что планируете потратить 500 тысяч гривен, которые выиграли на "Мисс Украина"?

Одно из обязательных условий конкурса – это благотворительный проект. Часть своей инициативы я уже реализовала в городе Винница – устроила кондиционеры в роддоме, ведь эта проблема стояла очень остро. Я буду развивать этот проект в дальнейшем, но в маленьких городах.

Где сейчас та самая корона за 3 миллиона долларов?

У меня ее нет. Я надеваю ее на некоторые мероприятия, а потом ее забирают. У меня осталась лишь лента.

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У вас было несколько дней, чтобы перевести дух после конкурса, или подготовка к "Мисс мира 2021" стартовала сразу?

Я мечтаю хотя бы об одном выходном, потому что нашла первую официальную работу с девяти утра до шести вечера в офисе комитета "Мисс Украина". Это интервью, съемки, нет времени на что-то другое.

Как вам новая жизнь под прицелом камер?

Сейчас я много общаюсь с прессой и готовлюсь к "Мисс Мира". Все свои силы я вкладываю сюда. Меня, конечно, узнают. На днях в одном из ресторанов ко мне подошла девочка, которая поздравила с победой, сказала много приятных слов и сфотографировалась на память. Это было очень приятно и неожиданно, потому что я не привыкла к такому вниманию.



"Мисс Украина" 2021 Александра Яремчук / Фото из пресс-службы конкурса красоты

И напоследок, какой, по вашему мнению, должна быть "Мисс мира 2021"?

В первую очередь она должна быть сама собой, искренней, доброжелательной. "Мисс Мира 2021" – это девушка-лидер, социально ответственная личность, которая занимается благотворительностью. И конечно, она должна быть красивой и умной.

К слову, обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная" 2021 стала экс-участница "Холостяка" Анна Неплях. За считанные дни после победы девушка успела встрять в скандал из-за русского языка. Пользователи инстаграма "захейтили" ее за то, что она якобы не знает украинского.