Схоже, вартість корони "Міс Україна-2021" виправдана, адже над нею працював митець світового рівня – узбецький майстер Джейкоб Арабо, якого називають "алмазним королем". Це ексклюзивна прикраса від найекстравагантнішого ювеліра сучасності, тому "коронувати" красуню він буде особисто.

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Корона за 3 мільйони доларів – 81 мільйон гривень – виготовлена з білого золота та інкрустована 300 каратами дорогоцінних каменів. На ній 27 сапфірів і 1 250 діамантів. На створення коштовного аксесуара знадобилося три місяці!

Додамо, крім корони за 3 мільйони доларів "Міс Україна-2021" отримає грошовий приз – 500 тисяч гривень, а в грудні полетить у Пуерто-Ріко, де представить Батьківщину на міжнародному конкурсі краси "Міс Світу-2021".

Нагадаємо, у липні організатори конкурсу "Міс Україна" скаржилися, що не можуть відібрати учасниць через посилення правил. Цьогоріч дівчатам висунули нові умови, що пов'язані з природною красою і незаплямованим ім'ям: