27-річна королева краси Анна Неплях зізналась, що її директ завалений критикою через використання російської мови у соціальних мережах. Публіка нібито переконана, що вона не знає українську. Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт" спростувала чутки й звернулась до фоловерів солов'їною.

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Модель наголосила, що в неї достатньо інтелекту, аби вільно спілкуватися українською мовою.

За останню добу я отримала мільйон звинувачень, що я у своєму блозі пишу дописи та розмовляю російською мовою, бо не знаю української. У мене достатньо інтелекту, аби розмовляти чистою мовою, а не плюндрувати її суржиком,

– зухвало заявила Анна Неплях.

Ба більше, дівчина послалась на те, що вона народилась і виросла в Дніпрі, де 90% населення спілкується російською мовою. Її сім'я не виключення. Так, "Міс Україна Всесвіт" нібито "заслуговує самовиражатися такою мовою, якою їй зручно".

Зауважимо, згідно з результатами опитування Міжнародного республіканського інституту, станом на 2017 рік у Дніпрі російською мовою розмовляло 66% населення.

"Міс Україна-2021" відповіла на критику через російську мову / Відео з інстаграм-сторіс Анни Неплях

Додамо, Анна Неплях змалку бере участь у конкурсах краси, звання "Міс Україна Всесвіт 2021" – поки найбільше її досягнення. Дівчина була відома публіці завдяки участі в романтичному реаліті-шоу "Холостяк-10", де боролась за серце Макса Михайлюка. Інші деталі її біографії дізнавайтеся на нашому сайті.