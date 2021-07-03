Цьогоріч конкурс "Міс Україна" відбувається за підтримки американських партнерів, які посилили вимоги до претенденток на титул головної красуні. Організаторам важко знайти 25 учасниць, які б відповідали новим правилам. 

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Раніше за головну корону змагалися неодружені дівчата віком від 17 до 26 років і зростом не менше 168 сантиметрів. Американці ж вимагають, щоб конкурсантки: 

  • не мали татуювань;
  • не збільшували губи;
  • не мали імплантів;
  • не нарощували волосся;
  • не надавали ескорт-послуги. 

На диво, найважче знайти дівчат, які б відповідали останньому критерію. Аби учасниці не заплямували репутацію конкурсу, організатори ретельно перевіряють, чи не пов'язані вони з ескортом – моніторять соцмережі та засипають навідними питаннями. 

"Ми запитуємо про інтелектуальні та моральні цінності. Якщо вона запитує про вартість участі, про фінансові перспективи, які дасть перемога, то це зовсім інше", – ділиться директорка "Міс Україна" Вероніка Щипцова. 

Нагадаємо, на "Міс Всесвіт-2020" в Маямі Україну представляла Єлизавета Ястремська. На жаль, українка не увійшла до числа 21 найкращої конкурсантки, однак вразила публіку харизматичністю. 