Цьогоріч конкурс "Міс Україна" відбувається за підтримки американських партнерів, які посилили вимоги до претенденток на титул головної красуні. Організаторам важко знайти 25 учасниць, які б відповідали новим правилам.
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Раніше за головну корону змагалися неодружені дівчата віком від 17 до 26 років і зростом не менше 168 сантиметрів. Американці ж вимагають, щоб конкурсантки:
- не мали татуювань;
- не збільшували губи;
- не мали імплантів;
- не нарощували волосся;
- не надавали ескорт-послуги.
На диво, найважче знайти дівчат, які б відповідали останньому критерію. Аби учасниці не заплямували репутацію конкурсу, організатори ретельно перевіряють, чи не пов'язані вони з ескортом – моніторять соцмережі та засипають навідними питаннями.
"Ми запитуємо про інтелектуальні та моральні цінності. Якщо вона запитує про вартість участі, про фінансові перспективи, які дасть перемога, то це зовсім інше", – ділиться директорка "Міс Україна" Вероніка Щипцова.
Нагадаємо, на "Міс Всесвіт-2020" в Маямі Україну представляла Єлизавета Ястремська. На жаль, українка не увійшла до числа 21 найкращої конкурсантки, однак вразила публіку харизматичністю.