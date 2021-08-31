У 24-ті роковини з дня смерті першої дружини принца Чарльза редакція Showbiz 24 підготувала матеріал, у якому зібрала її найкращі фото та неповторні цитати.

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Загибель принцеси Діани

31 серпня 1997 році в Парижі відбулася страшна автомобільна катастрофа, в результаті якої загинула Леді Ді. Водій автомобіля, в якому вона була, втікав від папараці й не впорався з керуванням. У тунелі перед мостом Альма на набережній Сени на великій швидкості він врізався в опору.

Водій та один пасажир – Доді аль-Файєд померли на місці трагедії, а Діану доставили в лікарню. Медики боролися за її життя, проте так і не змогли врятувати. Відомо, що на час смерті принцеса була вагітною. Щодо причин аварії є чимало теорій та версій, однак досі точно нічого невідомо.

Наступного дня після смерті тіло Леді Ді забальзамували та поховали в родинному склепі в сімейному маєтку Спенсерів Елторп в Нортгемптонширі. Мати принців Вільяма та Гаррі спочиває на відокремленому острові, де колись народилася, посеред озера.

1 липня 2021 року Діані виповнилося б 60 років. З цієї нагоди сини відкрили пам'ятник їй. Кількаметрову статую принцеси Діани, на якій вона одягнена в блузу та спідницю, встановили біля озера у Глибинному (Затонулому) саду на території Кенсінгтонського палацу. Колись це було улюблене місце Леді Ді.



Принци Вільям і Гаррі біля пам'ятника принцесі Діані / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Цитати легендарної Леді Ді

"Мені подобається бути вільною духом. Деякому це не до смаку, але такою я є".

"Якщо ви знайшли когось, кого любите у своєму житті, тоді вчепіться в цю любов".

"Мені хотілося б стати королевою ваших сердець, але я не уявляю себе королевою цієї країни".

"Коли ви щасливі, можете багато чого пробачити".

"Сім'я – найважливіше в цьому світі".

"Життя – це подорож".

"Я не дотримуюся правил з книжки. Я йду за серцем, а не за головою".

Найкращі фото принцеси Діани



Весілля принцеси Діани та принца Чарльза (1981) / Фото Getty Images



Принцеса Діана та принц Чарльз (1981) / Фото Getty Images



Принцеса Діана (1981) / Фото Getty Images



Принцеса Діана (1983) / Фото Getty Images



Принцеса Діана (1983) / Фото Getty Images



Принцеcа Діана з синами (1985) / Фото Getty Images



Принцеса Діана (1986) / Фото Getty Images



Принцеса Діана (1988) / Фото Getty Images



Принцеса Діана (1989) / Фото Getty Images