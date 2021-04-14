Принцеса Євгенія прокоментувала смерть дідуся: архівні фото принца Філіпа з онукою

З моменту смерті принца Філіпа минуло п'ять днів. За цей час спогадами про покійного батька та дідуся встигли поділитися Чарльз, Анна, Гаррі та Вільям. До них приєдналася й принцеса Євгенія, яка пообіцяла піклуватися про бабусю Єлизавету ІІ в пам'ять про Філіпа.

У своєму зверненні 31-річна принцеса Євгенія назвала принца Філіпа "найдорожчим дідусем" та наголосила, що як уся королівська родина, так і вона сама дуже сумує за ним.

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Вона підкреслила, що дідусь був би розчулений тим, як про нього відгукуються і яким його пам'ятають ті, хто сидів з ним за обідом, тиснув йому руку чи навіть мимохідь привітався. Принцеса Йоркська поділилася теплими дитячими спогадами з принцом Філіпом.

"Пам'ятаю, як я сміялася з твоїх жартів і запитувала про твоє вражаюче життя та службу на флоті. Пам'ятаю, як спалювала сосиски, а ти кидався рятувати ситуацію.⁣ Пам'ятаю твої руки, твій сміх та твоє улюблене пиво", – написала принцеса Євгенія.

Я берегтиму пам'ять про тебе у твоїх дітях, твоїх онуках та правнуках. Дякую за твою відданість і любов до всіх нас, особливо до бабусі, про яку ми будемо піклуватися. З любов'ю, Євгенія,

– чуттєво завершила онучка принца Філіпа.

Вона доповнила щемливий пост двома архівними фото. На одному з кадрів онука принца Філіпа зображена маленькою дівчинкою, яку люблячий дідусь лагідно гладив по голівці під прицілом папараці. На іншій світлині принцеса Євгенія постала вже дорослою. З широкою усмішкою вона позувала поряд зі старшою сестрою Беатріс і покійним герцогом Единбурзьким.

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