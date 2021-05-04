З нагоди дня народження: принцеса Євгенія поділилася новими фото чоловіка з сином

У понеділок, 3 травня, чоловіку принцеси Євгенії Джеку Бруксбенку виповнилося 35 років. З нагоди дня народження коханого вона поширила його зворушливі фото з сином Августом. На одному з кадрів світ вперше побачив обличчя малюка.

Це перший допис принцеси Євгенії в інстаграмі відтоді, як вона прокоментувала смерть дідуся принца Філіпа. Онука королеви Єлизавети ІІ поділилася серією фото, на яких зображені її чоловік Джек Бруксбенк та син Август Філіп. Хлопчику невдовзі виповниться три місяці.

Читайте також Без Меган Маркл: принц Гаррі вперше виступив з промовою на концерті в США

На одному з кадрів іменинник постав у білій сорочці та з первістком на руках. Малюк одягнений у білу шапочку та в'язаний светр з вишитим ім'ям.

На іншому фото Джек Бруксбенк тримав Августа в слінгу, ледь показавши його обличчя. Останнє зображення – персональна світлина чоловіка принцеси Євгенії, зроблена під час його прогулянки мальовничим садом з нарцисами та ставком.

Ти надзвичайний… З днем народження, моє кохання,

– зворушливо привітала принцеса Євгенія.

Чоловік принцеси Євгенії з сином / Фото з інстаграму онуки Єлизавети ІІ

Чоловік принцеси Євгенії з сином / Фото з інстаграму онуки Єлизавети ІІ

Чоловік принцеси Євгенії / Фото з інстаграму онуки Єлизавети ІІ

Нагадаємо, принцеса Євгенія вже не вперше публікує сімейні фото з сином Августом Філіпом.