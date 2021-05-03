Принц Гаррі вперше виступив на публічному заході після переїзду в Сполучені Штати Америки. Він вийшов на сцену стадіону So-Fi, що розташований в Лос-Анджелесі. На події також були присутні Дженніфер Лопес, Селена Гомес та інші зірки, політики.

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Промова принца Гаррі

Внук Її Величності вперше вийшов на публіку після похорону принца Філіпа. У ЗМІ вже порівнюють його виступ з виступом рок-зірки. Ім'я принца Гаррі висвітлили гігантськими літерами на миготливому екрані. У п'ятихвилинній промові королівський спадкоємець подякував медикам, а також закликав дбати про себе та рідних.

"Ми перебуваємо на завершальному етапі глобальної боротьби з COVID-19. Сьогодні ввечері вшановуємо кожного вакцинованого співробітника передової по всьому світу. Ви провели останній рік, хоробро та самовіддано захищаючи всіх нас. Ви жертвували собою ризикували й знали, наскільки великою ціною", – звернувся Гаррі до медичних працівників.

Також ми зібралися разом, бо ця пандемія не закінчиться, якщо не будемо діяти спільно. Вакцину потрібно роздати всім і всюди. Ми не зможемо по-справжньому відновитися, поки не буде її справедливого розподілу у всі куточки світу,

– наголосив принц.

Він додав: "Перед нами стоїть місія. Вірус не визнає кордонів. Доступ до вакцини не може визначатися географією. Пандемія довела, що, коли страждає хтось, страждаємо ми всі. Те, що ми робимо в цю хвилину, увійде в історію. Сьогодні ми солідарні з мільйонами сімей в Індії".

Меган Маркл не виступила на концерті

Разом із принцом Гаррі на заході мала бути його дружина Меган Маркл, однак вона так і не вийшла на сцену. Вагітна кохана принца залишилася вдома. Проте її виступ буде у телевізійній версії концерту, яку транслюватимуть 8 травня. Меган запише звернення дистанційно.