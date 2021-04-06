Принцеса Євгенія зачарувала мережу весняним фото з чоловіком та сином
Онука королеви Єлизавети II принцеса Євгенія поділилась новим весняним фото з прихильниками. Вона показала чоловіка та сина на тлі величезного дерева, а також привітала з Пасхою.
Джерело:інстаграм принцеси Євгенії
Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк стали батьками майже 2 місяці тому, 9 лютого. На відміну від інших королівських осіб, Її Королівська Високість має особистий акаунт в інстаграмі, тому часто ділиться там чарівними фото малюка.
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Нове фото принцеси Євгенії з сім'єю
Королівське подружжя зробило світлину на тлі величезного квітучого дерева. Тому поряд з ним принцеса та Джек Бруксбенк з малюком Августом постали на кадрі зовсім крихітними.
Принцеса Євгенія позувала перед камерою у чорній футболці та синій плісированій спідниці довжини максі. Чоловік ніжно обійняв її, тримаючи також на руках у спеціальному рюкзаку-переносці маленького сина. Молода сім'я щиро усміхалась.
У підписі до фото Її Королівська Високість привітала шанувальників з Пасхою: "Бажаємо кожному щасливого Великодня та квітучої весни".
Принцеса Євгенія з сім'єю / Фото з інстаграму принцеси Євгенії
Принцеса Євгенія стала мамою
- Онука королеви Єлизавети ІІ вперше стала мамою 9 лютого 2021 року.
- Через 3 дні подружжя покинуло лікарню разом із новонародженим сином. Вони прибули до Фрогмор-гаусу, маєтку, який отримали у подарунок від принца Гаррі та Меган Маркл.
- Спочатку принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк назвали тільки стать первістка. Та згодом онука королеви показала чарівні фото з сім'єю та оголосила, що вони стали батьками Августа Філіпа Гоука Бруксбенка.
- У День матері принцеса поділилась новим зворушливим фото сина.
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