Онука королеви Єлизавети ІІ оприлюднила нове зворушливе фото первістка. Вона привітала свою маму, герцогиню Йоркську, та всіх підписниць з Днем матері.

Принцеса Євгенія стала мамою вперше 9 лютого. Майже через місяць вона вирішила оприлюднити нову миловидну світлину первістка на особистій сторінці.

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Нове фото сина принцеси Євгенії

Маленький син принцеси Євгенії позував на галявині. Ймовірно, онука королеви Єлизавети вирішила вийти на невелику прогулянку з малюком. Так вона насолоджувалась першим у житті Днем матері.

Август Філіп лежав на невеличкому світлому покривалі. Він був одягнений у штани з принтом, в'язаний білосніжний светрик та шапочку. Цього разу принцеса Євгенія вирішила не показувати обличчя хлопчика.

Зазначимо, що Її Королівська Високість опублікувала також архівне фото. На ньому вона зображена маленькою. На руках крихітну принцесу Євгенію тримає її мама Сара, герцогиня Йоркська.

Як бачите, я насолоджуюся своїм першим Днем матері. ⁣Я також вітаю свою прекрасну маму з цим нашим знімком із березня 1990 року. Ти мене так багато чого навчила,

– написала принцеса під фото.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Нагадаємо, за два тижні після пологів принцеса Євгенія вперше показала первістка та оголосила його ім'я. Її Королівська Високість та пан Джек Бруксбенк стали батьками сина Августа Філіпа Гоука Бруксбенка.