22 вересня канал BBC One оприлюднив зворушливий документальний фільм про герцога Единбурзького "Принц Філіп: королівська родина згадує". У ньому члени монаршої родини пригадують вдачу Філіпа.
До слова Принц Гаррі й Меган Маркл вперше вийшли у світ після народження доньки
Остання розмова принців Чарльза та Філіпа
За словами принца Уельського, навіть в останні дні свого життя герцог Единбурзький зберігав почуття гумору.
Я спробував обговорити з ним його майбутній день народження, і отримав відповідь: "Я маю бути живим для цього, чи не так?". У мене дуже щасливі спогади про батька, і нам пощастило прожити з ним майже 100 років,
– поділився Чарльз.
Принц Гаррі також пригадав одну з розмов з дідусем. Тоді він відправлявся до Афганістану, де служив авіаційним навідником.
"Він сказав мені: "Переконайся, що повернешся живим". Коли я повернувся, у нас не було глибоких дискусій. Він сказав: "Ну, ти зробив це"", – згадав Гаррі.
Про що розповідають у фільмі
- Зйомки розпочалися ще за життя принца Філіпа. Тоді фільм мали присвятити його 100-річчю. Попри те, що герцог Единбурзький помер, зйомки вирішили продовжити у квітні.
- У стрічці розповідають про найбільші досягнення принца Філіпа, його військові звання та створення Всесвітнього фонду дикої природи.
- Члени королівської родини дали інтерв'ю, в якому ділилися спогадами. Найближча людина герцога, королева Єлизавета II, не брала участі в зйомках.