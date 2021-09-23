22 вересня канал BBC One оприлюднив зворушливий документальний фільм про герцога Единбурзького "Принц Філіп: королівська родина згадує". У ньому члени монаршої родини пригадують вдачу Філіпа.

До слова Принц Гаррі й Меган Маркл вперше вийшли у світ після народження доньки

Остання розмова принців Чарльза та Філіпа

За словами принца Уельського, навіть в останні дні свого життя герцог Единбурзький зберігав почуття гумору.

Я спробував обговорити з ним його майбутній день народження, і отримав відповідь: "Я маю бути живим для цього, чи не так?". У мене дуже щасливі спогади про батька, і нам пощастило прожити з ним майже 100 років,

– поділився Чарльз.

Принц Гаррі також пригадав одну з розмов з дідусем. Тоді він відправлявся до Афганістану, де служив авіаційним навідником.

"Він сказав мені: "Переконайся, що повернешся живим". Коли я повернувся, у нас не було глибоких дискусій. Він сказав: "Ну, ти зробив це"", – згадав Гаррі.

Про що розповідають у фільмі