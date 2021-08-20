Принцеса Беатріс, Cardi B, Ешлі Грем: зірки, які очікують на народження дітей

Зірковий бейбі-бум продовжується! Чимало знаменитостей оголосили, що чекають на поповнення в сім'ї. Для когось ця вагітність перша, а хтось із зірок вже вдруге стане мамою. Про відомих жінок, які зовсім скоро народять малюків, читайте на Showbiz 24!

Прихильники активно стежать за життям своїх улюбленців. Особливо, якщо це відомі люди, які надихають. Серед них є чимало акторок, співачок, моделей та інших зірок. Вагітність – одна з тем, яку обговорюють найчастіше.

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Влітку про особливий стан оголосило чимало жінок. Деякі з них вже встигли познайомитися з малюками, а деякі досі перебувають в очікуванні. Далі читайте про тих знаменитих жінок, які готуються стати мамами.

Зірки, які очікують на народження дітей

Cardi B

28-річна американська реперка розсекретила вагітність наприкінці червня. Для Cardi B цей малюк стане другою дитиною.

Про особистий стан артистка повідомила на врученні музичної премії BET Awards. Епатажна виконавиця вийшла на сцену у відвертому костюмі, що був розшитий діамантами. Вбрання підкреслило округлий живіт Cardi B. Згодом зірка ще й опублікувала еротичне фото, на якому яскраво продемонструвала особливий стан.



Cardi B вдруге вагітна / Фото з інстаграму Cardi B

Анастасія Суббота

Українська модель та переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2019" Анастасія Суббота вперше стане мамою. 27-річна красуня повідомила про вагітність, опублікувавши в інстаграмі пікантне фото, на якому показала оголений округлий животик.

Тепер це офіційно! Скоро я стану мамою! Це найбільш чудовий та прекрасний момент у моєму житті! Знати, що в тобі росте нове життя – це щось нереальне!

– емоційно висловилася майбутня матуся.



Вагітна Анастасія Суббота / Фото з інстаграму моделі

Крістіна Річчі

Американська акторка, зірка стрічки "Сімейка Адамсів" Крістіна Річчі повідомила про другу вагітність. 41-річна знаменитість поділилася радісною новиною з підписниками в інстаграмі.

Зіркова матуся опублікувала фото з УЗД, на якому показала голівку малюка. Жінка лаконічно зазначила, що життя продовжує ставати кращим.



Знімок УЗД Крістіни Річчі / Фото з інстаграму акторки

Ешлі Грем

Пишнотіла американська модель Ешлі Грем також вагітна вдруге! У 2020 році вона народила первістка, а тепер очікує на другі пологи. Ешлі повідомила про вагітність, опублікувавши чуттєве фото, на якому зображена оголеною посеред поля.

Минулий рік був насичений крихітними сюрпризами, великими печалями, важливими початками та новими історіями. Я тільки починаю усвідомлювати та відзначати, що для нас означає цей наступний розділ,

– зворушливо підписала фото зіркова матуся.



Ешлі Грем вдруге вагітна / Фото з інстаграму моделі

Принцеса Беатріс

Онука Єлизавети II вагітна первістком! 32-річна принцеса Беатріс вперше стане мамою восени 2021 року. Минулого року вона вийшла заміж за Едоардо Мапеллі Моцці, а тепер молоде подружжя чекає на народження першого спільного малюка. Радісною новиною про поповнення в монаршій родині раніше ділився королівський палац.

Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапеллі Моцці дуже раді повідомити, що восени цього року вони чекають дитину. Королева була проінформована, і обидві сім'ї раді цій новині,

– повідомили представники королівської родини.



Вагітна принцеса Беатріс з чоловіком / Фото Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі очікує на народження дитини! На одній зі світлин, які зірка опублікувала у своєму інстаграмі, вона повідомила про другу вагітність.

Красуня постала перед дзеркалом в білосніжній сукні довжини міді, яка підкреслювала її особливий стан. Розі мило усміхалася і тримала животик однією рукою.

"Другий раунд", – лаконічно підписала фотографію зіркова матуся.



Розі Гантінгтон-Вайтлі вдруге вагітна / Фото з інстаграму супермоделі