У ніч на 28 червня у Лос-Анджелесі відгриміла церемонія нагородження премії BET Awards, яку вручають афроамериканцям і представникам інших нацменшин США. Сенсацією стала поява на сцені зіркової пари Cardi B та Offset. Разом подружжя оголосило про другу вагітність артистки!
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Реперка влаштувала перформанс разом з гуртом чоловіка Migos. Cardi B з'явилась на сцені в епатажному костюмі, розшитому діамантами. Публіка одразу помітила округлий живіт артистки, на якому акцентувала прозора вставка.
Чоловік реперки Offset опублікував в інстаграмі фото з виступу на BET Awards і лаконічно написав, позначивши вагітну дружину: "#2".
Допис з ідентичним підписом опублікувала й епатажна Cardi B, щоправда, доповнила його ексклюзивним фото з нової зйомки. Вона позувала повністю оголена, розфарбувавши груди й вагітний живіт білою фарбою.
Сміливий образ реперка довершила масивними золотими прикрасами. Судячи з округлих форм, вона дуже скоро стане мамою вдруге!
Нагадаємо, Cardi B та Offset виховують спільну доньку Калчер, якій зараз 2 роки. Зірки одружились 2017 року. Їхнє подружнє життя, як і кар'єра, сповнене скандалів:
- у вересні минулого року пара подала на розлучення після трьох років шлюбу. Cardi B вимагала первинного права відповідальності за доньку та сплати аліментів. Подружжя навіть не жило разом, адже артистка не бачила "перспектив примирення";
- фани підозрювали, що причиною розлучення могла стати зрада Offset, якого два роки тому заскочили на невірності. Однак Cardi B спростувала чутки й заявила, що вони розходяться через "суперечки та нагнітання";
- вже за місяць після заяв про розлучення реперку помітили за поцілунками з Offset. На святкуванні дня народження Cardi B пара не приховувала свою пристрасть;
- незадовго після цього артистка підтвердила, що знову зійшлась з чоловіком, а шлюборозлучний процес скасували за кілька тижнів.