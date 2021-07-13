Ешлі Грем вдруге стане мамою
Радісною новиною відома модель поділилась на особистій сторінці в інстаграмі. Ешлі Грем опублікувала чуттєве фото, на якому позувала оголеною.
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Минулий рік був насичений крихітними сюрпризами, великими печалями, важливими початками та новими історіями. Я тільки починаю усвідомлювати та відзначати, що для нас означає цей наступний розділ,
– написала модель.
Ешлі Грем позувала на тлі краєвиду у тумані. Вона прикрила інтимні місця оголеного тіла довгою білосніжною сорочкою. Одною рукою зірка притримувала вагітний животик. Ешлі розпустила волосся та доповнила образ сережками.
Примітно, що чуттєвий знімок зробив чоловік Ешлі Грем – фотограф Джастін Ервін.
Особисте життя Ешлі Грем
- Знаменита пишнотіла модель зустрічалась з фотографом Джастіном Ервіном з 2009 року. Через рік пара одружилась, а минулого року відсвяткувала 10 річницю весілля.
- Ешлі Грем повідомила про свою першу вагітність 14 серпня 2019 року. Згодом манекенниця зізналась, що очікує на появу сина. Ім'я майбутньої дитини Ешлі Грем вирішила тримати у секреті довгий час, хоч і натякнула, що вже обрала його.
- 18 січня 2020 року модель народила сина, якого назвала Ісааком. Пологи Ешлі відбулись вдома в присутності її чоловіка та акушерки. Грем насолоджувалась материнством у час пандемії коронавірусу – тож приділяла синові величезну кількість часу та уваги.