Ешлі Грем вдруге стане мамою

Радісною новиною відома модель поділилась на особистій сторінці в інстаграмі. Ешлі Грем опублікувала чуттєве фото, на якому позувала оголеною.

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Минулий рік був насичений крихітними сюрпризами, великими печалями, важливими початками та новими історіями. Я тільки починаю усвідомлювати та відзначати, що для нас означає цей наступний розділ,

– написала модель.

Ешлі Грем позувала на тлі краєвиду у тумані. Вона прикрила інтимні місця оголеного тіла довгою білосніжною сорочкою. Одною рукою зірка притримувала вагітний животик. Ешлі розпустила волосся та доповнила образ сережками.

Примітно, що чуттєвий знімок зробив чоловік Ешлі Грем – фотограф Джастін Ервін.

Особисте життя Ешлі Грем