Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стейтем вдруге стануть батьками

Колишня "ангел" Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі повідомила чарівну новину про те, що вона вагітна вдруге. Разом з голлівудським актором Джейсоном Стейтемом вона очікує на другу спільну дитину.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала серію фото, на яких демонструє стильні образи. Та останнє фото в каруселі було найактуальнішим – на ньому модель позувала з округлим животиком.

Знаменитість сфотографувалась у дзеркалі, усміхненою поставши перед камерою. Вона обрала білосніжну обтислу сукню довжини міді, що вдало підкреслювала вагітність. Розі Гантінгтон-Вайтлі доповнила образ ніжно-коричневими босоніжками на високих підборах, намистом на шиї та розкішними сережками.

Модель розпустила та вирівняла волосся, а на обличчі зробила макіяж. Вона підкреслила очі рожевими та бузковими тінями й нафарбувала губи глянцевою помадою в тон.

Другий раунд,

– підписала фото Розі.



Розі Гантінгтон-Вайтлі вагітна / Фото з інстаграму моделі

Стосунки Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема