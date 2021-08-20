Принцесса Беатрис, Cardi B, Эшли Грэм: звезды, которые ожидают рождения детей

Звездный бэйби-бум продолжается! Многие знаменитости объявили, что ждут пополнения в семье. Для кого эта беременность первая, а кто-то из звезд уже во второй раз станет мамой. Об известных женщинах, которые совсем скоро родят малышей, читайте на Showbiz 24!

Поклонники активно следят за жизнью своих любимцев. Особенно, если это известные люди, которые вдохновляют. Среди них есть немало актрис, певиц, моделей и других звезд. Беременность – одна из тем, которую обсуждают чаще всего.

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Летом об особом состоянии объявило немало женщин. Некоторые из них уже успели познакомиться с малышами, а некоторые до сих пор находятся в ожидании. Далее читайте о тех знаменитых женщинах, которые готовятся стать мамами.

Звезды, которые ожидают рождения детей

Cardi B

28-летняя американская реперша рассекретила беременность в конце июня. Для Cardi B этот малыш станет вторым ребенком.

О личном состоянии артистка сообщила на вручении музыкальной премии BET Awards. Эпатажная исполнительница вышла на сцену в откровенном костюме, который был расшит бриллиантами. Наряд подчеркнул округлый живот Cardi B. Впоследствии звезда еще и опубликовала эротическое фото, на котором ярко продемонстрировала особое состояние.



Cardi B второй раз беременна / Фото из инстаграма Cardi B

Анастасия Суббота

Украинская модель и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота впервые станет мамой. 27-летняя красавица сообщила о беременности, опубликовав в инстаграме пикантное фото, на котором показала обнаженный округлый животик.

Теперь это официально! Скоро я стану мамой! Это самый замечательный и прекрасный момент в моей жизни! Знать, что в тебе растет новая жизнь – это что-то нереальное!

– эмоционально высказалась будущая мамочка.

Беременная Анастасия Суббота / Фото из инстаграма модели

Кристина Риччи

Американская актриса, звезда ленты "Семейка Адамсов" Кристина Риччи сообщила о второй беременности. 41-летняя знаменитость поделилась радостной новостью с подписчиками в инстаграме.

Звездная мамочка опубликовала фото с УЗИ, на котором показала головку малыша. Женщина лаконично отметила, что жизнь продолжает становиться лучше.

Снимок УЗИ Кристины Риччи / Фото из инстаграма актрисы

Эшли Грэм

Пышнотелая американская модель Эшли Грэм также беременна во второй раз! В 2020 году она родила первенца, а теперь ожидает вторых родов. Эшли сообщила о беременности, опубликовав чувственное фото, на котором запечатлена обнаженной посреди поля.

Прошлый год был насыщен крошечными сюрпризами, большими печалями, важными началами и новыми историями. Я только начинаю осознавать и отмечать, что для нас означает этот следующий раздел,

– трогательно подписала фото звездная мама.



Эшли Грем второй раз беременна / Фото из инстаграма модели

Принцесса Беатрис

Внучка Елизаветы II беременна первенцем! 32-летняя принцесса Беатрис впервые станет мамой осенью 2021 года. В прошлом году она вышла замуж за Эдоардо Мапелли Моцци, а теперь молодые супруги ждут рождения первого общего малыша. Радостной новостью о пополнении в монаршей семье ранее делился королевский дворец.

Ее Королевское Высочество Принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелли Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они ждут ребенка. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости,

– сообщили представители королевской семьи.



Беременная принцесса Беатрис с мужем / Фото Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли

Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли ожидает рождения ребенка! На одной из фотографий, которые звезда опубликовала в своем инстаграме, она сообщила о второй беременности.

Красавица предстала перед зеркалом в белоснежном платье длины миди, которое подчеркивало ее особое состояние. Рози мило улыбалась и держала животик одной рукой.

"Второй раунд", – лаконично подписала фотографию звездная мамочка.



Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз беременна / Фото из инстаграма супермодели