Крістіна Річчі вагітна вдруге
Американська акторка та зірка "Сімейки Адамсів" Крістіна Річчі оголосила, що скоро стане мамою вдруге. Вона поділилась новиною на особистій сторінці в інстаграмі.
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Життя продовжує ставати кращим,
– написала знаменитість.
Крістіна Річчі опублікувала фото з УЗД, на якому показала голівку малюка. Поки що вона не розголосила стать дитини.
Батьком дитини став перукар Марк Хемптон, з яким Крістіна Річчі нещодавно закрутила роман. Він також опублікував фото дитини у своєму блозі.
Перша дитина Крістіни Річчі
- Зазначимо, що акторка вже виховує 7-річного сина Фредді від першого чоловіка Джеймса Хеердегена. Пара одружилась у 2013 році, а розлучилась у 2020 з гучним скандалом.
- Крістіна Річчі звинуватила свого колишнього чоловіка у домашньому насильстві. За її словами, Джеймс став поводитися дивно наприкінці 2019 року, коли побив і плюнув на неї. Після цього зірка подала на розлучення.
- Пандемія коронавірусу сповільнила можливість розірвати шлюб, тому пара жила разом. У червні 2020 року Хеердеген нібито напав на дружину двічі, бив її та завдав порізів на тілі. За всім спостерігав син Фредді.
- Спочатку Крістіна Річчі добилась рішення, згідно з яким Джеймс Хеердеген не міг підходити близько до неї та сина. Однак згодом суд вирішив, що зазвичай Фредді житиме з мамою, але батько матиме право на його відвідування.