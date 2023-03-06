Після виселення з резиденції: чи запросили принца Гаррі та Меган Маркл на коронацію Чарльза III

Раніше король Чарльз III виселив принца Гаррі та Меган Маркл з історичного маєтку у Віндзорі. Це сталося після публікації мемуарів "Запасний", в якій Гаррі поділився скандальними подробицями свого життя. Чи запросять тепер членів королівської родини на коронації Чарльза III – читайте нижче.

Стало відомо, що попри виселення принца Гаррі та Меган Маркл з резиденції, їх таки запросили на важливий захід. Проте поки невідомо, чи захочуть вони бути присутніми на коронації.

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Гаррі таки отримав електронне запрошення від свого батька Чарльза III про подію, яка відбудеться 6 травня. Проте герцоги Сассекські можуть пропустити коронацію, адже саме цього дня їх старшому синові Арчі виповнюється чотири роки.

Можу підтвердити, що герцог отримав електронного листа від офісу його величності щодо коронації. Але рішення про те, чи будуть присутні герцог і герцогиня, наразі нами не розголошується,

– сказав представник пари.

До слова, у пресі активно обговорюють уривки з книжки герцога "Запасний", що найбільше викликають цікавість. Зокрема, принц Гаррі заявив, що 2019 року посварився з принцом Вільямом через Меган Маркл. Також син короля похизувався, що вбив 25 людей під час поїздок до Афганістану.

Що відомо про коронацію Чарльза III