Представники принца Гаррі та Меган Маркл підтвердили чутки, які напередодні поширили британські ЗМІ. Їх справді виселяють з котеджу Фрогмор, котрий бабуся Єлизавета ІІ подарувала на весілля 2018 року. Це справа рук Чарльза ІІІ.

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Принца Гаррі та Меган Маркл виселили з маєтку у Великій Британії

Скандальне подружжя майже три роки не живе в маєтку неподалік Віндзорського замку, але могло зупинятися там, коли прибувало у Велику Британію. Тепер парі доведеться звільнити двоповерхову віллу та перевезти свої речі в Монтесіто, штат Каліфорнія. Їм нібито дали час до коронації Чарльза ІІІ, що відбудеться 6 травня.

Ба більше, за чутками Фрогмор-хаус з п'ятьма спальнями дістанеться брату короля принцу Ендрю, який не знає, де подітися після секс-скандалу з Джеффрі Епштейном.

Фрогмор-хаус у Віндзорі / Фото Town & Country

Нагадаємо, у грудні минулого року Чарльз ІІІ вигнав брата Ендрю з Букінгемського палацу, він більше не має там свого кабінету. Тоді ж новоспечений король врізав 3 мільйони фунтів стерлінгів на цілодобову охорону для нього. У ЗМІ це коментували так: "Король дав зрозуміти. Він не є членом королівської сім'ї. Він сам по собі".