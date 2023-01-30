Вже 6 травня 2023 року відбудеться офіційне призначення на трон Великої Британії короля Чарльза ІІІ. Модні експерти припускають, що на урочисту подію монарх піде всупереч традиціям.

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Яким буде святкове вбрання короля Чарльза ІІІ

Одяг короля Великої Британії буде більш витончений та сучасний. Зокрема про вбрання Чарльза ІІІ висловилася керівниця електронної комерції у магазині одягу N.Peal Джо Макларен. Вона наголосила, що король Великої Британії не боїться змін.

Сучасніший погляд на коронаційне вбрання стало б ще одним роздумом про здатність короля адаптуватися до сучасного світу і відобразити його, а також залишити свій власний слід в історії,

– зазначила Джо Макларен.

За словами експертів, коронація буде "відображати роль монарха сьогодні і дивитися в майбутнє, спираючись при цьому на давні традиції та пишність". Таким чином, король Великої Британії, можливо, одягне військову форму, а не розкішну оксамитову мантію.



Сімейний портрет британських монархів / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Що відомо про коронацію Чарльза ІІІ

Гості урочистої події також зможуть обрати більш сучасний одяг. А відвідувачі попередніх коронацій були одягнені в традиційне вбрання: парадні малинові мантії з горностаю та оксамиту.

Крім того, коронація буде відбуватися в скороченому форматі, ніж попередні церемонії, для того, щоб бути більш "репрезентативною для монархій у сучасному світі". Церемонія буде дешевшою за коронацію королеви Єлизавети ІІ, яка відбулася у 1953 році.

Короля Чарльз IІІ коронують разом з дружиною королевою-консорт Каміллою. Подія відбудеться у Вестмінстерському абатстві. Церемонію проведе архієпископ Кентерберійський.

Коронація відбудеться 6 травня. Що цікаво, в цей день свій день народження святкує його онук Арчі, син Меган і Гаррі. У всьому Сполученому Королівстві з 6 по 8 травня будуть святкові дні. План заходів дізнавайтеся за посиланням.

Автор: Ольга Бомко