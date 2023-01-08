У британській армії принц Гаррі дослужився до звання капітана. Він двічі їздив до Афганістану: 2007 року – як авіадиспетчер, а 2012 року – як другий пілот бойового вертольота Apache. Онук Єлизавети ІІ підрахував, що тоді вбив 25 бойовиків Талібану.

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Принц Гаррі вбив 25 людей в Афганістані

Мені здавалося важливим не боятися цього числа. Отже, моє число – 25. Це не статистика, як наповнювала мене гордістю, але мені й не було соромно. У пеклі та хаосі битви я не думав про них як про 25 людей. Це були шахові фігури, зметені з дошки, поганих хлопців знищували до того, як вони встигали вбити хороших хлопців,

– написав принц Гаррі в мемуарах.

На це сенсаційне зізнання відповів високопоставлений лідер талібів Анас Хаккані. Він обурився, що син короля Великої Британії порівняв бойовиків з шаховими фігурами, та звинуватив його у воєнному злочині.

"Ті, кого ти вбив, були не шаховими фігурами, це були люди. У них були сім'ї, які чекали на їх повернення. Серед вбивць афганців багатьом бракує вашої порядності очистити своє сумління і зізнатися у своїх воєнних злочинах. Правда в тому, що ви сказали. Наші безневинні люди були шаховими фігурами для ваших солдатів, військових та політичних діячів", – написав Анас Хаккані у твіттері.

Одкровення принца Гаррі обурило не лише талібів, а й британських військових:

полковник у відставці Тім Коллінз наголосив, що в армії так не поводяться: "Гаррі тепер повстав проти іншої родини, військових, які колись прийняли його… Останні викриття принца Гаррі у його мемуарах явно є трагічною аферою з метою заробляння грошей для фінансування способу життя, який він не може собі дозволити і який обрав хтось інший";

наголосив, що в армії так не поводяться: "Гаррі тепер повстав проти іншої родини, військових, які колись прийняли його… Останні викриття принца Гаррі у його мемуарах явно є трагічною аферою з метою заробляння грошей для фінансування способу життя, який він не може собі дозволити і який обрав хтось інший"; ветеран Королівської морської піхоти Бен МакБін, який потоваришував з принцом Гаррі під час служби в армії, порадив йому стулити пельку: "Якщо таліби не зможуть отримати доступ до Гаррі, вони можуть подумати про те, на кого вони можуть націлитись у Великій Британії. Нічого хорошого в цьому немає".

Нагадаємо, раніше у мережі сплив уривок книжки Spare ("Запасний"), в якому йдеться про сварку Гаррі з Вільямом через те, що той образив його дружину Меган Маркл – назвав "складною", "грубою" та "різкою". Принц Уельський нібито повалив брата на підлогу так, що під ним тріснула собача миска.