Одразу після смерті Єлизавети II її обов'язки почав виконувати старший син Чарльз. Зараз Сполучене Королівство готується до церемонії коронації, яка відбудеться за кілька місяців.

Коронація Чарльза III та королеви-консорт Камілли відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Урочисту службу проведе архієпископ Кентерберійський.

У Великій Британії з 6 по 8 травня будуть офіційні вихідні. У ці дні люди матимуть можливість зібратися для святкування історичної події. Далі дізнавайтеся план заходів, які відбудуться у Сполученому Королівстві.

6 травня (субота)

Служба коронації у Вестмінстерському абатстві.

Королівське подружжя прибуде до абатства в процесії від Букінгемського палацу ("Королівська процесія").

Після служби король та королева-консорт повернуться до палацу у більш урочистій процесії – "Коронаційній процесії" .

. У Букінгемському палаці король та королева-консорт разом з іншими членами монаршої родини вийдуть на балкон, щоб завершити урочисті заходи дня.

7 травня (неділя)

Коронаційний концерт у Віндзорському замку.

Захід, який транслюватиме у прямому ефірі в BBC і BBC Studios, об'єднає ікон світової музики та сучасних зірок. Оркестр світового класу зіграє інтерпретації улюблених музичних творів під керівництвом деяких з найвідоміших артистів. Виступи супроводжуватимуться постановкою та ефектами, розміщеними на східній галявині замку.

Окрім зірок концерту, на шоу також ексклюзивно виступить The Coronation Choir. Коронаційний хор виступить разом із Віртуальним хором, що складається зі співаків з усієї Співдружності.

Деталі щодо цього концерту оприлюднять згодом.

Великий коронаційний обід.

Усе Сполучене Королівство запрошують розважитися разом на великих коронаційних обідах у загальнонаціональному акті святкування та дружби. Від чашки чаю з сусідом до вуличної вечірки, великий коронаційний обід є чудовим способом пізнати свою громаду трохи краще.

8 травня (понеділок)

Велика допомога.

Big Help Out заохочуватиме людей спробувати стати волонтером для себе та приєднатися до роботи, яка ведеться для підтримки місцевих регіонів. Метою The Big Help Out є використання волонтерства, щоб об'єднати спільноти та створити тривалу спадщину волонтерства від Коронаційних вихідних.

Зверніть увагу! Єлизавету II коронували 2 червня 1953 року. Тоді на церемонії були присутні 8 тисяч гостей зі 129 країн світу. На коронацію Чарльза III планують запросити приблизно 2 тисячі гостей. Зокрема може бути менше членів королівської сім'ї та високопосадовців зі всього світу, а сама церемонія буде скорочена через вік Чарльза.