Британську королівську сім'ю чекає черговий скандал у новому році. Принц Гаррі планує дати нове інтерв'ю, а 10 січня вийдуть його мемуари, в яких є деталі його стосунків з членами родини.

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Принц Вільям побив принца Гаррі

Guardian отримала копію автобіографічної книжки принца Гаррі на умовах "суворої безпеки". У пресі повідомили, що в мемуарах описаний конфлікт між Гаррі та його братом, принцом Вільямом.

Сварка відбулась у Лондоні 2019 року. Принц Уельський начебто засуджував шлюб брата з Меган Маркл, повторював наративи зі ЗМІ та називав кохану Гаррі "складною людиною", "грубою" та "різкою". Після цього між ними начебто відбулось фізичне зіткнення.

Все сталося так швидко. Дуже швидко. Він схопив мене за ланцюжок на шиї, порвав його і повалив на підлогу. Я приземлився на собачу миску, яка тріснула у мене під спиною, уламки встромилися в мене. Я лежав там якийсь час, приголомшений, потім підвівся і сказав йому, щоб він забирався,

– пише принц Гаррі.

У виданні додають, що навмисне не хочуть називати їхню сутичку бійкою, бо принц Гаррі нібито не відбивався від нападу брата. Однак внаслідок цього він отримав травму спини.



Гаррі та Вільям з дружинами після смерті Єлизавети II / Фото з інстаграму Vogue Magazine

Зауважимо, принц Гаррі хотів випустити мемуари ще восени 2022 року, але змінив плани через смерть Єлизавети II. Книга має 416 сторінок та назву Spare – можна перекласти як "запасний", "непотрібний", "зайвий". "З перших сторінок повертає читачів до одного з найбільш відчужених образів XX століття: два хлопчики, два принци, що йдуть за труною своєї матері, на яких світ дивився зі смутком – і жахом", – описує книгу видавництво.

Погані стосунки Гаррі та Вільяма

Після виходу принца Гаррі та Меган Маркл з королівської родини стосунки між синами принцеси Діани стали вкрай напруженими. Про їхні конфлікти писали не тільки в пресі, але й розповідав сам Гаррі в інтерв'ю, що було нечуваним для королевичів. Скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі лише погіршило взаємини принців, але на публіці вони ніколи не проявляли неприязнь.

Нещодавно інформації про їхні сварки стало ще більше. У документальному фільмі Netflix принц Гаррі та Меган поскаржилися на Чарльза III, Вільяма та Кейт, заявивши, що ті їм заздрили.

Також у фільмі описали конференцію 2020 року, на якій був Гаррі з принцом Вільямом, батьком та Єлизаветою II. Тоді брат начебто накричав на Гаррі, Чарльз III оббріхував його, а королева лише спостерігала за конфліктом.