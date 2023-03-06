Стало известно, что несмотря выселение принца Гарри и Меган Маркл из резиденции, их пригласили на важное мероприятие. Однако пока неизвестно, захотят ли они присутствовать на коронации.
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Гарри таки получил электронное приглашение от своего отца Чарльза III о событии, которое состоится 6 мая. Однако герцоги Сассекские могут пропустить коронацию, ведь именно в этот день их старшему сыну Арчи исполняется четыре года.
Могу подтвердить, что герцог получил электронное письмо от офиса его величества относительно коронации. Но решение о том, будут ли присутствовать герцог и герцогиня, пока нами не разглашается,
– сказал представитель пары.
К слову, в прессе активно обсуждают отрывки из книги герцога "Запасной", наиболее вызывающие любопытство. В частности, принц Гарри заявил, что в 2019 году поссорился с принцем Уильямом через Меган Маркл. Также сын короля похвастался, что убил 25 человек во время поездок в Афганистан.
Что известно о коронации Чарльза III
- Короля Чарльз III коронуют вместе с супругой королевой-консорт Камиллой. Событие состоится в Вестминстерском аббатстве. Церемонию проведет архиепископ Кентерберийский.
- Коронация состоится 6 мая. Во всем Великобритании с 6 по 8 мая будут праздничные дни. План мероприятий узнавайте по ссылке.
- В частности, все начнется со службы в Вестминстерском аббатстве, которую проведет архиепископ Кентерберийский. После нее Чарльз ІІІ и Камилла выйдут на балкон Букингемского дворца с другими членами королевской семьи.
- В воскресенье, 7 мая, отгремит коронационный концерт в Виндзорском замке и пройдут большие коронационные обеды по всей стране.
- Эксперты предполагают, что на коронацию Чарльз ІІІ одевается вопреки традициям. Вероятно, он появится в военной форме, а не в роскошной бархатной мантии.