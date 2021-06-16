Принц Гаррі та Меган Маркл прилетять до Лондона через місяць після народження доньки, – ЗМІ

Принц Гаррі та Меган Маркл 1 липня планують прибути до Великої Британії. Це пов'язано з відкриттям пам'ятника принцесі Діані. Попри те, що крихітній донечці пари буде менш як місяць, Меган не хоче відпускати чоловіка самим.

1 липня матері принца Гаррі принцесі Діані мало б виповнитися 60 років. У цей день сини Леді Ді повинні відкрити пам'ятник на її честь. Споруда буде розміщена на території Кенсінгтонського палацу – нинішньої резиденції принца Вільяма, Кейт Міддлтон та їхніх дітей. Раніше там жила принцеса Діана з синами.

Цікаво Батько Меган Маркл заявив, що Опра Вінфрі використала "ослабленого" принца Гаррі

Принц Гаррі та Меган прилетять до Британії

З нагоди цієї події принц Гаррі та Меган Маркл планують разом прилетіти до Лондона. Меган цього разу не хоче залишати чоловіка самого, адже нещодавно він дав нове інтерв'ю, де звинуватив батька та монаршу родину в тому, що йому не допомагали, коли померла мама.

Меган Маркл знає, наскільки йому важко було одному бути присутнім на похоронах дідуся, і він не хоче знову опинитися там на самоті,

– розповіло джерело.

Видання пише, що на похороні принца Філіпа до принца Гаррі ставились недоброзичливо. Тоді це було пов'язано з інтерв'ю Гаррі та Меган з Опрою Вінфрі.

"Тоді більшість родичів холодно поставилися до Гаррі, а деякі відмовилися з ним розмовляти й навіть дивитися йому в очі. Після похорону стало тільки гірше, а не краще. Тому ви можете уявити, як йому буде там 1 липня", – додає інсайдер.

Поїздка відбудеться після пологів

Принц Гаррі та Меган Маркл полетять до Лондона майже через місяць після народження доньки Лілібет Діани. Ймовірно, що вони залишать донечку на бабусю й маму Меган Дорію Регланд. Натомість 2-річний Арчі відправиться разом з батьками.

Однак поки що достеменно невідомо, які рішення зробить подружжя. Інсайдери також повідомляють, що Єлизавета II запросила онуків Гаррі та Вільяма на чай до Віндзорського замку. Вона начебто буде рада побачити їх разом із дружинами.

Принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стали батьками: що відомо