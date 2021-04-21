Папараці побачили принца Гаррі в аеропорту Лос-Анджелеса, а згодом і на під'їзді його будинку в Монтесіто. Чоловік прибув у країну вчора, 20 квітня. Він їхав у тонованому автомобілі з власною охороною. Тому чутки про те, що він у понеділок, 19 квітня залишив Велику Британію – справдились.

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Принц Гаррі прилетів у США

Чимало журналістів підозрювали, що принц Гаррі так швидко не полетить у США, оскільки сьогодні, 21 квітня, у його бабусі Єлизавети II – ювілей, 95 років. Незважаючи на похорон принца Філіпа, королеву однаково вітали б у Букінгемі, втім, принц Гаррі вирішив не залишатись на свято та відправився чимдуж за океан. Там його чекали вагітна Меган Маркл та син Арчі.

У ЗМІ також повідомляли, що у суботу, одразу ж після похорону, принц Гаррі запросив свого батька принца Чарльза та брата принца Вільяма у Фрогмор-гауз, де він перебував на час візиту в країну. Наразі там живе принцеса Євгенія з чоловіком та сином. Інсайдери розповіли, що розмова "не поклала край кризі, але це був гарний початок, щоб зробити перший крок до налагодження стосунків".



Принц Гаррі був з рідним на похороні в принца Філіпа / Скриншот з відео

Зазначимо, що напруга у стосунках королівської сім'ї виникла ще у 2020 році, коли Меган Маркл та принц Гаррі оголосили, що хочуть відійти від королівських обов'язків та переїхати у США. Ситуація ще більше загострилась після скандального інтерв'ю пари для Опри Вінфрі на початку березня 2021 року.