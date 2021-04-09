У п'ятницю, 9 квітня, помер чоловік королеви Єлизавети ІІ принц Філіп. Герцог Единбурзький пішов з життя у віці 99 років після тривалого лікування. Тоді як монарша родина оплакує втрату, з'являються деталі прощання з Філіпом.

Смерть старшого члена королівської сім'ї – скрутна подія не лише для монархії, а й для всього Сполученого Королівства. Великобританія ввійде в стан національної жалоби та опустить прапори на всіх державних будівлях і військових об'єктах, крім Букінгемського палацу.

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Сама королева Єлизавета вступить у період жалоби та не буде вести жодних державних справ. Вона триватиме від 8 до 30 днів.

Похорон принца Філіпа

Як чоловік королеви Єлизавети ІІ, принц Філіп має право на державний похорон у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Однак, як йдеться в джерелі, небіжчик просив не проводити його в повноцінному форматі. Він хотів, щоб прощання було "без галасу" і більше військовим, з приватною службою в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку.

Припускають, що на богослужінні будуть присутні лише члени королівської родини та, можливо, голови країн Співдружності, а телевізійники і журналісти не зможуть потрапити до каплиці. Проте прощання з принцом Філіпом будуть широко висвітлювати як у Великобританії, так і в усьому світі.

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Поховання принца Філіпа

Тіло герцога Единбурзького може лежати у Вестмінстерському залі – будівлі, де відбуваються засідання Британського парламенту. Це дозволило б громадськості вшанувати його пам'ять. Проте припускають, що його залишать у палаці Святого Якова, доступ до якого буде дозволений лише рідним.

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Ймовірно, принца Філіпа поховають у Королівській усипальниці у Фрогморі, розташованій неподалік Віндзорського замку. Наразі дата, час і місце похорону ще не підтверджені офіційно. Відомо лише, що прощання не проводять у неділю чи в державні свята.