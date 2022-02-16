У вівторок, 15 лютого, до суду Нью-Йорка надійшов лист від представників обох сторін, в якому йшлось про досягнення досудової угоди. Так, принц Ендрю врегулював справу зі секс-скандалом за кілька тижнів до того, як мав свідчити перед судом присяжних.

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У листі зазначено, що хоч син Її Величності не визнає свою вину, але виплатить американці грошову компенсацію – "суттєву пожертву на благодійність пані Джуффре на підтримку прав жертв". На цей крок він пішов, бо та "постраждала від жорстокого поводження і несправедливих публічних нападок".

Зауважимо, у заяві йдеться, що сума конфіденційна, однак інсайдери Daily Mail з'ясували, що мовиться про 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів або 10 мільйонів доларів.

Крім того, принц Ендрю пообіцяв "продемонструвати свій жаль з приводу зв'язку" з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Надалі він буде підтримувати "боротьбу з торгівлею людьми" та надаватиме допомогу її жертвам.

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