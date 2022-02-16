У вівторок, 15 лютого, до суду Нью-Йорка надійшов лист від представників обох сторін, в якому йшлось про досягнення досудової угоди. Так, принц Ендрю врегулював справу зі секс-скандалом за кілька тижнів до того, як мав свідчити перед судом присяжних.
До теми Звинувачення в педофілії та втрата патронажів: все про секс-скандал з принцом Ендрю
Скільки заплатив принц Ендрю, щоб виплутатися зі секс-скандалу
У листі зазначено, що хоч син Її Величності не визнає свою вину, але виплатить американці грошову компенсацію – "суттєву пожертву на благодійність пані Джуффре на підтримку прав жертв". На цей крок він пішов, бо та "постраждала від жорстокого поводження і несправедливих публічних нападок".
Крім того, принц Ендрю пообіцяв "продемонструвати свій жаль з приводу зв'язку" з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Надалі він буде підтримувати "боротьбу з торгівлею людьми" та надаватиме допомогу її жертвам.
Що відомо про звинувачення на адресу принца Ендрю
- У серпні 2021 року американка Вірджинія Джуффре подала позов проти 61-річного сина Єлизавети ІІ, який чинив над нею сексуальне насильство. За її словами, принц Ендрю тричі зґвалтував її 17-річну – у Лондоні в будинку Гіслейн Максвелл, у Нью-Йорку та на приватному острові Епштейна.
- Натомість син Її Величності постійно спростовував свою вину у справі Джуффре. Він публічно шкодував про дружбу з Епштейном, хоч нібито не помічав педофілічних нахилів у його поведінці.
- Цікаво, що у жовтні 2021-го поліція Лондона припинили розслідування справи проти принца Ендрю. Її передали до США.
- Лише у січні цього року Єлизавета ІІ позбавила герцога Йоркського усіх військових звань та королівських патронажів попри те, що той спростував слова Вірджинії Джуффре про зґвалтування. Його адвокати стверджували, коли й інтим між ними був, то лише за згодою обох.