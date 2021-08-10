Позов проти члена королівської сім'ї Вірджинія Джуффре подала у понеділок, 9 серпня. Справу розглядатимуть у федеральному суду Мангеттена, коли з моменту скоєного минуло два десятиліття. Річ у тому, що останні п'ять років радники принца Ендрю робили все для того, що уникнути суду.

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У позові жінка стверджує, що принц Ендрю тричі знущався з неї, коли їй не виповнилося 18 років:

до статевого акту з сином королеви Єлизавети ІІ її змусили в лондонському будинку Гіслейн Максвелл – партнерки сексуального злочинця Джеффрі Епштейна;

сексуальне насилля з боку принца Ендрю повторилося в маєтку Епштейна в Нью-Йорку;

третій випадок стався на приватному острові, який належав сексуальному злочинцю.

Зазначимо, Вірджинія Джуффре посилається на Нью-Йоркський закон про жертви дітей. Він дозволив людям, які в неповнолітньому віці зазнали жорстокого поводження, подавати до суду на ймовірних кривдників.

"У нашій країні жодна людина, будь вона президентом чи принцом, не може стояти над законом, і жодна людина, якою б слабкою і безпорадною вона не була, не може бути позбавлена захисту закону", – заявила Вірджинія Джуффре.

Я вважаю принца Ендрю відповідальним за те, що він зі мною зробив. Впливові та багаті не звільняються від відповідальності за свої вчинки,

– додала американка.