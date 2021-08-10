Позов проти члена королівської сім'ї Вірджинія Джуффре подала у понеділок, 9 серпня. Справу розглядатимуть у федеральному суду Мангеттена, коли з моменту скоєного минуло два десятиліття. Річ у тому, що останні п'ять років радники принца Ендрю робили все для того, що уникнути суду.
Читайте також Меган Маркл проігнорувала подарунок батька з нагоди дня народження
У позові жінка стверджує, що принц Ендрю тричі знущався з неї, коли їй не виповнилося 18 років:
- до статевого акту з сином королеви Єлизавети ІІ її змусили в лондонському будинку Гіслейн Максвелл – партнерки сексуального злочинця Джеффрі Епштейна;
- сексуальне насилля з боку принца Ендрю повторилося в маєтку Епштейна в Нью-Йорку;
- третій випадок стався на приватному острові, який належав сексуальному злочинцю.
"У нашій країні жодна людина, будь вона президентом чи принцом, не може стояти над законом, і жодна людина, якою б слабкою і безпорадною вона не була, не може бути позбавлена захисту закону", – заявила Вірджинія Джуффре.
Я вважаю принца Ендрю відповідальним за те, що він зі мною зробив. Впливові та багаті не звільняються від відповідальності за свої вчинки,
– додала американка.
Принц Ендрю і Вірджинія Джуффре / Фото NBC News
Як принц Ендрю реагував на звинувачення Вірджинії Джуффре
-
Незадовго після того, як мільярдер Джеффрі Епштейн повісився у в'язниці, син королеви Єлизавети ІІ стверджував, що познайомився з ним лише 1999 року й не помічав у його поведінці педофілічних нахилів. Однак спілкування з сутенером визнав помилкою.
-
Навіть після оприлюдненого фото з 17-річною Вірджинією Джуффре принц Ендрю спростував звинувачення у педофілії. Він не пам'ятав, що бачився з нею, і запевняв, що в день зґвалтування, 10 березня 2001 року, був зі своєю донькою Беатріс.
-
Після розкриття нових деталей секс-скандалу принц Ендрю "глибоко співчував тим, хто постраждав, і сподівався, що з часом вони зможуть повернутися до нормального життя".