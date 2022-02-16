Во вторник, 15 февраля, в суд Нью-Йорка пришло письмо от представителей обеих сторон, в котором говорилось о достижении досудебного соглашения. Так, принц Эндрю урегулировал дело с секс-скандалом за несколько недель до того, как должен был свидетельствовать перед судом присяжных.

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В письме указано, что хоть сын Ее Величества не признает свою вину, но выплатит американке денежную компенсацию – "существенное пожертвование на благотворительность госпожи Джуффре в поддержку прав жертв". На этот шаг он пошел, потому что та "пострадала от жестокого обращения и несправедливых публичных нападок".

Заметим, в заявлении говорится, что сумма конфиденциальная, однако инсайдеры Daily Mail выяснили, что речь идет о 7,5 миллионов фунтов стерлингов или 10 миллионах долларов.

Кроме того, принц Эндрю пообещал "продемонстрировать свое сожаление по поводу связи" с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. В дальнейшем он будет поддерживать "борьбу с торговлей людьми" и оказывать помощь ее жертвам.

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