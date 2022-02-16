Во вторник, 15 февраля, в суд Нью-Йорка пришло письмо от представителей обеих сторон, в котором говорилось о достижении досудебного соглашения. Так, принц Эндрю урегулировал дело с секс-скандалом за несколько недель до того, как должен был свидетельствовать перед судом присяжных.
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В письме указано, что хоть сын Ее Величества не признает свою вину, но выплатит американке денежную компенсацию – "существенное пожертвование на благотворительность госпожи Джуффре в поддержку прав жертв". На этот шаг он пошел, потому что та "пострадала от жестокого обращения и несправедливых публичных нападок".
Кроме того, принц Эндрю пообещал "продемонстрировать свое сожаление по поводу связи" с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. В дальнейшем он будет поддерживать "борьбу с торговлей людьми" и оказывать помощь ее жертвам.
Что известно об обвинениях в адрес принца Эндрю
- В августе 2021 года американка Вирджиния Джуффре подала иск против 61-летнего сына Елизаветы II, который совершил над ней сексуальное насилие. По ее словам, принц Эндрю трижды изнасиловал ее 17-летнюю – в Лондоне в доме Гислейн Максвелл, в Нью-Йорке и на частном острове Эпштейна.
- Взамен сын Ее Величества постоянно опровергал свою вину в деле Джуффре. Он публично сожалел о дружбе с Эпштейном, хотя якобы не замечал педофилических наклонностей в его поведении.
- Интересно, что в октябре 2021-го полиция Лондона прекратили расследование дела против принца Эндрю. Его передали в США.
- Только в январе этого года Елизавета II лишила герцога Йоркского всех воинских званий и королевских патронажей несмотря на то, что тот опроверг слова Вирджинии Джуффре об изнасиловании. Его адвокаты утверждали, когда и интим между ними был, то лишь с согласия обоих.