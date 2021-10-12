Лондонська поліція опублікувала офіційну заяву про те, що вона припиняє розслідування справи проти принца Ендрю. У Скотленд-Ярді заявили, що не будуть приймати жодних рішень щодо сина королеви Великої Британії.

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Справу проти принца Ендрю закрили

У поліції також підкреслили, що в цій справі належить розбиратися владі Сполучених Штатів.

"В рамках заведеної процедури співробітники поліції вивчили документи, які стосуються цивільної справи в США від серпня 2021 року. Були зроблені висновки, і ми більше не маємо наміру вживати ніяких дій", – таким було звернення поліції.

Джерело, близьке до герцога Йоркського, назвало таке рішення органів логічним.

Попри тиск преси та заяви про наявність нових доказів, поліція Лондона дійшла висновку, що претензії є недостатніми для подальшого розслідування. Герцог завжди рішуче наполягав на своїй невинності й продовжує це робити,
– повідомило джерело.


Принц Ендрю та Вірджинія Джуффре / Фото NBC News

Як розпочався скандал навколо принца Ендрю

  • Спочатку скандал розгорівся навколо мільярдера Джеффрі Епштейна. У 2019 році одразу 6 жінок звинуватили його в сексуальному насильстві. Чоловіка заарештували – однак він повісився у в'язниці.
  • Епштейн був другом сина королеви Єлизавети II. Американка Вірджинія Джуффре, яка свідчила проти Епштейна, заявила, що принц Ендрю неодноразово був учасником вечірок мільярдера. Вона підкреслила, що тричі мала інтимний зв'язок з герцогом попри те, що тоді їй було лиш 17.
  • Вже через 2 роки Вірджинія подала позов проти 61-річного принца. Вона зазначила, що стала жертвою насилля у будинку Гіслейн Максвелл – партнерки Джеффрі Епштейна, у маєтку злочинця в Нью-Йорку та на його приватному острові.
  • Сам принц Ендрю постійно спростовував і продовжує спростовувати свою вину у справі Джуффре. Він заявляв, що шкодує про дружбу з Епштейном, однак зазначав, що не помічав педофілічних нахилів у його поведінці.