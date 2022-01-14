Ім'я молодшого сина королеви Єлизавети II вже декілька років з'являється в скандальних новинах. У чому звинувачують принца та які наслідки цього виникли – дізнавайтеся далі.

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Дружба з Джеффрі Епштейном

У 2010 році принца Ендрю зазнімкували з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинувачували в секс-торгівлі людьми. Це сталося в Нью-Йорку, коли Епштейн вже був засуджений у справі про залучення неповнолітніх до проституції. Також ЗМІ повідомляли, що принц бував у гостях у фінансиста.

У 2015 році ім'я принца з'явилося в судових документах проти Епштейна. Принц Ендрю заявляв, що шкодує про дружбу з фінансистом. У серпні 2019 року Епштейн у в'язниці покінчив життя самогубством.

Звинувачення від Вірджинії Джуффре

Американка висунула звинувачення проти принца Ендрю. Вірджинія заявила, що в підлітковому віці стала жертвою сексуальних домагань й жорстокого поводження з боку Джеффрі Епштейна. Вона нібито надавала сексуальні послуги його впливовим друзям, серед яких був і принц Ендрю. За словами жінки, інтим між ними відбувся у 2001 році.

Вірджинія перебувала в рабстві в Епштейна близько 16 років. На судовому засіданні вона навіть показала світлину, на якій зображена з представником монаршої родини. Однак герцог Йоркський заявив, що не пам'ятає де й коли сфотографувався з нею, а також припустив, що фото може бути фейковим, оскільки його справжність не можуть довести.



Принц Ендрю та Вірджинія Джуффре / Фото Mirror

Вірджинія подала позов проти принца Ендрю, в якому стверджувала, що він тричі знущався з неї у неповнолітньому віці. У жовтні 2021 року лондонська поліція закрила цю справу, підкресливши, що в ній має розбиратися американська влада.

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Реакція принца Ендрю на звинувачення

Герцог Йоркський спростовує всі звинувачення, які лунають на його адресу. Він стверджував, що не пам'ятає Вірджинії Джуффре. Однак слова жінки та дружба з фінансистом залишили чималий слід на його репутації.

Син Її Величності переконував, що за час спілкування з Епштейном ніколи не бачив у ньому педофільних нахилів. У 2019 році Ендрю довелося відмовитися від виконання королівських обов'язків.

Побачення в Букінгемському палаці

Здавалося б, репутацію чоловіка вже ніщо не зможе зіпсувати, але в березні 2020 року в пресі з'явилася нова інформація про особисте життя Ендрю. У 2000-х роках в принца були романтичні стосунки з моделлю Каприс Буре, яка була на 12 років молодша за нього.

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Вони познайомилися на офіційному обіді у Великій Британії. За час роману, який тривав декілька місяців, кохана принца встигла побувати на двох таємних побаченнях, які відбулися в стінах Букінгемського палацу. Каприс навіть сиділа на державному троні королеви та отримала в подарунок чашу, яка їй дуже сподобалася.

Королева забрала в сина патронажі

У січні 2022 року королева Єлизавета II прийняла важливе рішення. На офіційній сторінці королівської сім'ї в інстаграмі вона оголосила про позбавлення свого сина військових звань та патронажів. Також тепер у судовій справі він відповідатиме як приватна особа, а не як член королівської родини. Раніше петицію з проханням до королеви прийняти таке рішення підписали 150 ветеранів Великої Британії.



Королева позбавила принца Ендрю патронажів / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Чи постане принц Ендрю перед судом?

Поліція Лондона закрила справу проти принца Ендрю, однак в Нью-Йорку клопотання адвокатів герцога про припинення розгляду позову Вірджинії Джуффре відхилили. До 14 липня син Її Величності має дати свідчення під присягою. Якщо справу не вдасться врегулювати, він може постати перед судом з вересня до грудня 2022 року.