На офіційній сторінці Букінгемського палацу з'явилось повідомлення від британської королеви. Вона оголосила про позбавлення свого сина військових звань та патронажів.
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Принца Ендрю позбавили звань
Єлизавета II не тільки повернула собі титули герцога Йоркського, але й оголосила його "приватною особою" у зв'язку з судовою справою.
Зі схвалення та згоди королеви військові звання герцога Йоркського та королівські патронажі повернуто монархині. Герцог Йоркський надалі не виконуватиме жодних державних обов'язків і відповідатиме за справою (мається на увазі позов Джуффре, – Showbiz 24) як приватна особа,
– повідомила королева.
Повідомлення від Єлизавети II / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Про те, що принца Ендрю можуть позбавити звань і патронажів, підозрювали й раніше. До того ж 150 ветеранів Великої Британії підписали петицію з проханням до королеви прийняти таке рішення.
Принц Ендрю може постати перед судом
Справа, про яку говорить королева у зверненні, – позов Вірджинії Джуффре, яка звернулась до суду через те, що принц Ендрю начебто тричі мав з нею сексуальний зв'язок попри її неповноліття.
У Лондоні ще минулого року припинили розслідування справи, й заявили, що у ній належить розбиратися Сполученим Штатам.
Вже у Нью-Йорку суддя Льюїс Каплан відхилив клопотання адвокатів принца Ендрю про припинення розгляду позову Джуффре. Суддя сказав, що "скарга пані Джуффре не є розпливчастою чи двозначною", тому немає підстав відмовляти у розгляді.
Це означає, що до 14 липня герцог Йоркський повинен дати свідчення під присягою. Якщо справу не врегулюють, він може постати перед судом з вересня до грудня 2022 року.
Скандал навколо принца Ендрю: з чого все почалось
- У 2019 році одразу 6 жінок звинуватили мільярдера Джеффрі Епштейна в сексуальному насильстві. Чоловіка заарештували – однак він повісився у в'язниці. Епштейн був другом сина королеви Єлизавети II.
- Американка Вірджинія Джуффре, яка свідчила проти Епштейна, заявила, що принц Ендрю неодноразово був учасником вечірок мільярдера. Вона підкреслила, що тричі мала інтимний зв'язок з герцогом попри те, що тоді їй було лиш 17.
- Вже через 2 роки Вірджинія подала позов проти принца. Вона зазначила, що стала жертвою насилля у будинку Гіслейн Максвелл – партнерки Джеффрі Епштейна. До речі, саму Гіслейн Максвелл, яка займалась вербуванням дівчат для Епштайна, визнали винною у 5 злочинах: їй загрожує до 65 рокв позбавлення волі.
- Сам принц Ендрю постійно спростовував і продовжує спростовувати свою вину у справі Джуффре. Він заявляв, що шкодує про дружбу з Епштейном, однак зазначав, що не помічав педофілічних нахилів у його поведінці.