На офіційній сторінці Букінгемського палацу з'явилось повідомлення від британської королеви. Вона оголосила про позбавлення свого сина військових звань та патронажів.

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Принца Ендрю позбавили звань

Єлизавета II не тільки повернула собі титули герцога Йоркського, але й оголосила його "приватною особою" у зв'язку з судовою справою.

Зі схвалення та згоди королеви військові звання герцога Йоркського та королівські патронажі повернуто монархині. Герцог Йоркський надалі не виконуватиме жодних державних обов'язків і відповідатиме за справою (мається на увазі позов Джуффре, – Showbiz 24) як приватна особа,

– повідомила королева.



Повідомлення від Єлизавети II / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Зауважимо, патронаж – це підтримка, привілей або грошова допомога, що надається персоною або організацією. Патронажі здебільшого використовують для просування певних осіб. Представники монаршої сім'ї можуть мати по кілька десятків патронажів, право на які надає королева.

Про те, що принца Ендрю можуть позбавити звань і патронажів, підозрювали й раніше. До того ж 150 ветеранів Великої Британії підписали петицію з проханням до королеви прийняти таке рішення.

Принц Ендрю може постати перед судом

Справа, про яку говорить королева у зверненні, – позов Вірджинії Джуффре, яка звернулась до суду через те, що принц Ендрю начебто тричі мав з нею сексуальний зв'язок попри її неповноліття.

У Лондоні ще минулого року припинили розслідування справи, й заявили, що у ній належить розбиратися Сполученим Штатам.

Вже у Нью-Йорку суддя Льюїс Каплан відхилив клопотання адвокатів принца Ендрю про припинення розгляду позову Джуффре. Суддя сказав, що "скарга пані Джуффре не є розпливчастою чи двозначною", тому немає підстав відмовляти у розгляді.

Це означає, що до 14 липня герцог Йоркський повинен дати свідчення під присягою. Якщо справу не врегулюють, він може постати перед судом з вересня до грудня 2022 року.

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